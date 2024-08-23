В Украину идет новая волна жары: какие две области будут заливать дожди

Синоптики предупреждают, что из-за жары в стране будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 24 августа / фото: УНИАН

Погода в Украине 24 августа будет теплой. Однако во многих областях будут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день во многих областях Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 24 августа будет теплая и комфортная. Однако уже в воскресенье в области вернется сильная жара.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 24 августа / фото: windy

Погода 24 августа

В Украине 24 августа будет небольшая облачность. В этот день будут дожди с грозами в Донецкой и Запорожской областях. Ветер в этот день будет северный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура в западных, северных, большинстве центральных областей ночью 11-16°, днем 26-31°; на остальной территории ночью 17-22°, днем 29-34°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +36

По данным meteoprog, 24 августа в Украине будет теплым, но местами дождливым. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +19...+36 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +15...+30 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 24 августа / фото: meteoprog

Погода 24 августа в Киеве

В Киеве 24 августа будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 26-31°; в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 24 августа / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, недавно Украину накрыла затяжная жара. Впоследствии стало известно, что из-за сильного обмеления многих рек Украины на территории государства засуха, а как следствие, температура воздуха значительно повышается.

Ранее синоптик предупредила, что с воскресенья, 25 августа, снова усилится жара. Похолодание ожидается уже 1-2 сентября. Тогда температура воздуха снизится до комфортной.

Накануне синоптик отмечала, что до конца августа жары еще будет хватать в Украине, ближайшее ощутимое ее ослабление маячит где-то с 28 августа.

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