В Украину идет очередная волна жары и грозовые дожди: когда ожидать похолодание

Погода в Украине 23 августа будет теплой. Однако во многих областях будут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В этот день в большинстве областей Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что с воскресенья, 25 августа, снова усилится жара. Похолодание ожидается уже 1-2 сентября. Тогда температура воздуха снизится до комфортной.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 23 августа
В Украине 23 августа будет переменная облачность. В этот день будут дожди с грозами в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
"Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 12-17°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 17-22°, днем 29-34°, местами сильная жара 35°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +35
По данным meteoprog, 23 августа в Украине будет теплой, но местами дождливая. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +24...+35 градусов. Самая низкая температура будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +12...+26 градусов.
Погода 23 августа в Киеве
В Киеве 23 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью 12-17°; днем 23-28°; в Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее синоптик сказала, где будет "горячее всего" на выходных. Уже с воскресенья-понедельника температура в большинстве областей повысится до +30...+35 градусов и более.
Также ранее сообщалось, что в Украину идет вторая волна адской жары - стало известно, где ударит +37 градусов. В страну ворвалась вторая волна жары, которая, по прогнозам Укргидрометцентра, продлится до 25 августа.
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