В Украину идет очередная волна жары и грозовые дожди: когда ожидать похолодание

Синоптики предупреждают о том, что 23 августа во многих областях Украины будут грозовые дожди.

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Прогноз погоды в Украине н 23 августа / фото: pixabay

Погода в Украине 23 августа будет теплой. Однако во многих областях будут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день в большинстве областей Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что с воскресенья, 25 августа, снова усилится жара. Похолодание ожидается уже 1-2 сентября. Тогда температура воздуха снизится до комфортной.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине н 23 августа / фото: windy

Погода 23 августа

В Украине 23 августа будет переменная облачность. В этот день будут дожди с грозами в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 12-17°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 17-22°, днем 29-34°, местами сильная жара 35°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +35

По данным meteoprog, 23 августа в Украине будет теплой, но местами дождливая. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +24...+35 градусов. Самая низкая температура будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +12...+26 градусов.

Прогноз погоды в Украине н 23 августа / фото: meteoprog

Погода 23 августа в Киеве

В Киеве 23 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 12-17°; днем 23-28°; в Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине н 23 августа / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик сказала, где будет "горячее всего" на выходных. Уже с воскресенья-понедельника температура в большинстве областей повысится до +30...+35 градусов и более.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет вторая волна адской жары - стало известно, где ударит +37 градусов. В страну ворвалась вторая волна жары, которая, по прогнозам Укргидрометцентра, продлится до 25 августа.

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