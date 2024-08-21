В Украину идет похолодание: где температура упадет до +21

Синоптики предупреждают, что многие области Украины накроют грозовые дожди.

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Прогноз погоды в Украине на 22 августа / фото: pexels

Погода в Украине 22 августа будет теплой. Однако во многих областях будут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день в большинстве областей Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в Киеве 22-24 августа будет ослабление жары. Температура воздуха снизится до +25 градусов. Однако уже в воскресенье и понедельник жара вернется. Ожидается, что 22-го августа ослабление жары будет ощутимо в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях. На территории южных и западных областей будут грозовые дожди.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 22 августа

В Украине 22 августа будет переменная облачность. В этот день будут дожди с грозами в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 16-21°, на юге страны до 24°; днем в западных и Житомирской областях 21-26° (в Карпатах 15-20°), в Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях 28-33°, на остальной территории сильная жара 35-37°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +38

По данным meteoprog, 22 августа в Украине будет жаркая погода, но местами дождливая. Теплее всего будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +20...+38 градусов. Самая низкая температура будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +23...+33 градусов.

Погода 22 августа в Киеве

В Киеве 22 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременные осадки в области. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 16-21°; днем 28-33°; в Киеве ночью около 20°, днем 30-32°", - сообщает Укргидрометцентр.

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик сказала, где будет "горячее всего" на выходных. Уже с воскресенья-понедельника температура в большинстве областей повысится до +30...+35 градусов и более.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет вторая волна адской жары - стало известно, где ударит +37 градусов. В страну ворвалась вторая волна жары, которая, по прогнозам Укргидрометцентра, продлится до 25 августа.

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