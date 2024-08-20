Украину атакует невыносимая жара: до каких температур "разжарит" регионы

Погода в Украине 21 августа будет жаркой. Однако во многих областях будут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В этот день во многих областях Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что 21 августа жара будет набирать обороты. В большинстве областей, кроме западных, температура воздуха повысится до +37 градусов. В этот день будет преобладать сухая погода из-за антициклона. 22-23 августа на территории северных, западных и центральных областей почувствуется ослабление жары.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 21 августа
В Украине 21 августа будет переменная облачность. В этот день будут дожди с грозами в западных областях. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем в западных областях 29-34°, на остальной территории сильная жара 35-37°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +38
По данным meteoprog, 21 августа в Украине будет жаркая погода, но местами дождливая. Теплее всего будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +20...+38 градусов. Самая низкая температура будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +23...+33 градусов.
Погода 21 августа в Киеве
В Киеве 21 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью 15-20°; днем сильная жара 35-37°; в Киеве ночью 18-20°, днем сильная жара 35°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее синоптик сказала, где будет "горячее всего" на выходных. Уже с воскресенья-понедельника температура в большинстве областей повысится до +30...+35 градусов и более.
Также ранее сообщалось, что в Украину идет вторая волна адской жары - стало известно, где ударит +37 градусов. В страну ворвалась вторая волна жары, которая, по прогнозам Укргидрометцентра, продлится до 25 августа.
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