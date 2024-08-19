Удивительное редкое явление: над Украиной взошла Голубая Суперлуна

Такое же явление можно будет увидеть не раньше 2037 года.

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Над Украиной взошла Голубая Суперлуна / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, скриншот из видео

Над Украиной 19 августа взошло Голубое Суперлуние. Его еще называют Осетровой Луной, об этом сообщает NASA и Live Science.

Это явление объединяет Суперлуние и Голубую Луну. В этот период Луна ближе всего к Земле. Осетровая Луна происходит 19 августа перед днем осеннего равноденствия 22 сентября.

Следует отметить, что Осетровая Луна будет видна еще и 20 августа. Новое сочетание Суперлуния и Голубой Луны состоится только в январе и марте 2037 года.

видео дня

Интересно то, что Голубую Луну называют Осетровой из-за американских индейцев. Именно они считали август лучшим временем для ловли осетров в Великих озерах и других водоемах США.

Что означает Суперлуние? Суперлуние - это астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем - моментом наибольшего сближения Луны и Земли, отмечает Википедия. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Благодаря этому явлению с Земли можно видеть больший размер лунного диска, чем всегда. Подобные эффекты также могут быть оптическими явлениями.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик сказала, где будет "горячее всего" на выходных. Уже с воскресенья-понедельника температура в большинстве областей повысится до +30...+35 градусов и более.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет вторая волна адской жары - стало известно, где ударит +37 градусов. В страну ворвалась вторая волна жары, которая, по прогнозам Укргидрометцентра, продлится до 25 августа.

Ослабление жары ожидается уже с 22 августа. Оно начнется на западе, севере и в Винницкой области. А вот в центральных и южных областях будут держаться высокие температуры воздуха.

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