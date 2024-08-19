Украину будут заливать грозовые дожди: синоптик назвала дату похолодания

Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины 20 августа будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 20 августа / фото: pixabay

Погода в Украине 20 августа будет жаркой. Однако во многих областях будут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день во многих областях Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 20 августа в большинстве областей температура воздуха может повыситься до почти +40 градусов. На территории Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областей будут дожди с грозами. Ослабление жары ожидается уже с 22 августа. Оно начнется на западе, севере и в Винницкой области.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 20 августа / фото: ventusky

Погода 20 августа

В Украине 20 августа будет небольшая облачность. В этот день будут дожди с грозами в западных и Житомирской областях. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-5 м/с.

"Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 30-34°, в южных, центральных, местами северных и восточных областях сильная жара 35-38°, в западных областях 28-33°, на высокогорье Карпат 22-27°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +38

По данным meteoprog, 20 августа в Украине будет жаркая погода, но местами дождливая. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +21...+38 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +17...+31 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 20 августа / фото: meteoprog

Погода 20 августа в Киеве

В Киеве 20 августа будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 3-5 м/с.

"Температура ночью 15-20°, днем сильная жара 35-37°; в Киеве ночью 18-20°, днем сильная жара 35°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 20 августа / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик сказала, где будет "горячее всего" на выходных. Уже с воскресенья-понедельника температура в большинстве областей повысится до +30...+35 градусов и более.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет вторая волна адской жары - стало известно, где ударит +37 градусов. В страну ворвалась вторая волна жары, которая, по прогнозам Укргидрометцентра, продлится до 25 августа.

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