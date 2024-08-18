"Адская" жара возвращается: где будет почти +40, а какие регионы будут заливать дожди

Синоптики предупреждают о том, что во многих областях в этот день будут грозы.

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Прогноз погоды в Украине на 19 августа / фото: УНИАН

Погода в Украине 19 августа будет жарко. Регионы накроет новая волна жары. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В то же время синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будут грозовые дожди.

Прогноз погоды в Украине на 19 августа / фото: ventusky

Погода 19 августа

В Украине 19 августа будет небольшая облачность. В этот день будут дожди с грозами в западных областях. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

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"Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 29-34°, в южных и центральных областях сильная жара 35-37°; в Карпатах 23-28°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +37

По данным meteoprog, 19 августа в Украине будет жаркая погода, но местами дождливая. Теплее всего будет в Киевской области. Там температура воздуха повысится до +20...+37 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +20...+33 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 19 августа / фото: meteoprog

Погода 19 августа в Киеве

В Киеве 19 августа будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 15-20°, днем 29-34°; в Киеве ночью 18-20°, днем 32-34°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 19 августа / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик сказала, где будет "горячее всего" на выходных. Уже с воскресенья-понедельника температура в большинстве областей повысится до +30...+35 градусов и более.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет вторая волна адской жары - стало известно, где ударит +37 градусов. В страну ворвалась вторая волна жары, которая, по прогнозам Укргидрометцентра, продлится до 25 августа.

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