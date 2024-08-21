В Украине вшкварит +38 градусов: в каких областях усилится жара

В части областей температура воздуха вырастет еще больше.

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Погода в Украине - в нашем государстве ударит +38 градусов/ depositphotos.com/ua

Погода в Украине отметится еще большим ростом температуры. В четверг, 22 августа, на востоке, юге и в большинстве центральных областей жара усилится - столбики термометров будут показывать +33...+38 градусов.

В западных областях, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях жара ослабнет до +25...+29 градусов, на западе местами до +23...+25 градусов. На Сумщине и Черниговщине ожидается +30...+34 градуса. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"В целом в Украине будет преобладать сухая погода, разве по южной части Украины и на западе местами завтра возможны локальные кратковременные грозовые дожди", - отметила она.

Погода в Украине 22 августа/ meteoprog

Погода в Киеве - жара немного ослабнет

Также синоптик рассказала, что в столице Украины ожидается ослабление жары. Температура воздуха будет немного ниже 22, 23 и 24 августа, на День Независимости Украины.

"Температура воздуха снизится до вменяемых +25...+29, временами еще заблудится +30 градусов. Однако в воскресенье и понедельник (25 и 26 августа - ред.) сильная кусачая жара в столицу вернется. Столбики термометров снова вцепятся градусной лапой за горячую ветку. И раскачаются до +35 градусов и, возможно, выше", - предупредила Диденко.

Погода в Киеве на неделю/ Facebook Диденко

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, когда жара в Украине отступит - стала известна дата. Однако жара отступит лишь в части областей, а в некоторых регионах она продолжит держаться.

Также ранее сообщалось, что Украину атакует невыносимая жара - стало известно, до каких температур "раскалит" регионы. Синоптики предупреждают, что в Украину скоро придет похолодание.

Напомним, сообщалось, что сильная жара +39 градусов накроет Украину - стали известны даты. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 19 по 25 августа. Он назвал даты, когда жара будет самой сильной, и рассказал, в каких областях стоит быть готовыми к очень высоким температурам.

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