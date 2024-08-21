УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

В Украине вшкварит +38 градусов: в каких областях усилится жара

Алёна Воронина
21 августа 2024, 12:44
147
В части областей температура воздуха вырастет еще больше.

Девушка, лето, жара
Погода в Украине - в нашем государстве ударит +38 градусов/ depositphotos.com/ua

Погода в Украине отметится еще большим ростом температуры. В четверг, 22 августа, на востоке, юге и в большинстве центральных областей жара усилится - столбики термометров будут показывать +33...+38 градусов.

В западных областях, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях жара ослабнет до +25...+29 градусов, на западе местами до +23...+25 градусов. На Сумщине и Черниговщине ожидается +30...+34 градуса. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

видео дня

"В целом в Украине будет преобладать сухая погода, разве по южной части Украины и на западе местами завтра возможны локальные кратковременные грозовые дожди", - отметила она.

Погода в Украине 22 августа
Погода в Украине 22 августа/ meteoprog

Погода в Киеве - жара немного ослабнет

Также синоптик рассказала, что в столице Украины ожидается ослабление жары. Температура воздуха будет немного ниже 22, 23 и 24 августа, на День Независимости Украины.

"Температура воздуха снизится до вменяемых +25...+29, временами еще заблудится +30 градусов. Однако в воскресенье и понедельник (25 и 26 августа - ред.) сильная кусачая жара в столицу вернется. Столбики термометров снова вцепятся градусной лапой за горячую ветку. И раскачаются до +35 градусов и, возможно, выше", - предупредила Диденко.

Погода в Киеве на неделю
Погода в Киеве на неделю/ Facebook Диденко

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, когда жара в Украине отступит - стала известна дата. Однако жара отступит лишь в части областей, а в некоторых регионах она продолжит держаться.

Также ранее сообщалось, что Украину атакует невыносимая жара - стало известно, до каких температур "раскалит" регионы. Синоптики предупреждают, что в Украину скоро придет похолодание.

Напомним, сообщалось, что сильная жара +39 градусов накроет Украину - стали известны даты. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 19 по 25 августа. Он назвал даты, когда жара будет самой сильной, и рассказал, в каких областях стоит быть готовыми к очень высоким температурам.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода жара прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

Удар по ЗРК С-300 в Ростовской области: известно, для чего и чем атаковали ВСУ

Удар по ЗРК С-300 в Ростовской области: известно, для чего и чем атаковали ВСУ

12:56 Мир
"Мы все здесь украинцы": как сейчас выглядит Суджа и что говорят о ситуации местные

"Мы все здесь украинцы": как сейчас выглядит Суджа и что говорят о ситуации местные

12:54 Украина
В Украине вшкварит +38 градусов: в каких областях усилится жара

В Украине вшкварит +38 градусов: в каких областях усилится жара

12:44 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Раствор за копейки отмоет любую кастрюлю и сковородку: как его приготовить 25714

Раствор за копейки отмоет любую кастрюлю и сковородку: как его приготовить

Исчезнет из дома навсегда: что кладут в шкаф, чтобы спасти вещи от моли 8592

Исчезнет из дома навсегда: что кладут в шкаф, чтобы спасти вещи от моли

Не только ценой и цветом: чем отличается цукини от кабачка - простое объяснение 7339

Не только ценой и цветом: чем отличается цукини от кабачка - простое объяснение

Когда жара в Украине отступит: стала известна дата 5141

Когда жара в Украине отступит: стала известна дата

Последние новости

13:37

Силы обороны перешли в контрнаступление на Харьковщине и выбили врага: детали операции

13:29

Вывела все заграницу: блогер рассекретил настоящие планы "аферы" Долиной

12:56

Удар по ЗРК С-300 в Ростовской области: известно, для чего и чем атаковали ВСУВидео

12:55

Муж предательницы Седоковой вывалил грязный секрет про нее

12:54

"Мы все здесь украинцы": как сейчас выглядит Суджа и что говорят о ситуации местныеФото

Огрызко: Курская операция – начало конца Путина, Россия близка к катастрофеОгрызко: Курская операция – начало конца Путина, Россия близка к катастрофе
12:45

Ольга Фреймут прокомментировала российское гражданство мужа и украинские санкции

12:44

В Украине вшкварит +38 градусов: в каких областях усилится жара

12:26

Утро, чипсы, пиво: дочь путиниста Эрнста опозорилась в сети

12:12

Без территориальных уступок: операция в Курской области изменила позицию Украины

Реклама
12:08

Более 70 целей: РФ ударила по Украине дронами и ракетами - сколько удалось сбить

12:02

Как помыть батарею в труднодоступных местах: простые, но действенные лайфхакиВидео

11:58

Известный шоумен признался, есть ли у него бронь и где берет деньги

11:39

6 знаков зодиака, которым всегда везет в любви

11:32

"Он может ей навредить": Алла Пугачева тайно разводится с Максимом Галкиным - росСМИ

11:23

ВСУ воспользовались ошибкой военного командования РФ в Курской области - WSJ

11:21

Будет сиять невероятной чистотой: 5 лучших способов, чем мыть холодильник внутриВидео

10:58

Будет хуже потери Суджи: ВСУ начинают битву за ключевую точку на Курщине - Bild

10:50

"Конфликт может зайти в тупик": в Пентагоне назвали проблемы Украины и РФ

10:44

По упрощенному механизму: пенсии в Украине могут выплачивать по-новому

10:42

Китайский гороскоп на завтра 22 августа: Тиграм - неудачи, Лошадям - скандал

Реклама
10:27

"Это очень много денег": Шольц отреагировал на слухи об уменьшении помощи Украине

10:07

Лучшие мультфильмы всех времен: подборка для просмотра

10:00

Армия РФ продвинулась возле пяти населенных пунктов в Донецке: детали DeepState

09:57

Почему "губити" и "втрачати" - не одно и то же: какой распространенной ошибки надо избегатьВидео

09:43

"Дальше будет": в Генштабе подтвердили удар по Ростовской области - что удалось уничтожить

09:38

"Нет уже сил": фанаты едва узнали - что произошло с молчуньей Анастасией Стоцкой

09:25

Гороскоп на завтра 22 августа: Ракам - невероятный доход, Львам - райский период

09:17

Часов Яр будет обреченным при одном условии: эксперт поделился важным прогнозом

09:12

Как удалить пятна от краски: 3 важных правила, которые должен знать каждый

08:44

Моди в Киеве хочет говорить о перспективах по окончанию войны в Украине

08:29

Кума Лилии Подкопаевой высказалась о ней - что ответила спортсменка

08:21

Перемещение войск из Часового Яра на Курщину: как оно повлияет на наступление РФ

08:10

Принуждение к миру: что хотят от Украинымнение

07:44

Россияне заявили об "одной из крупнейших" атак дронов на Москву: в сети паника

06:46

Новые населенные пункты за ВСУ: ISW зафиксировали продвижение в Курской области

06:10

Операция в Курской области и Приднестровье: что стоит знатьмнение

05:00

"Сколько осталось – один Бог знает": врачи не могут помочь Алле Пугачевой - росСМИ

04:35

Как заклеить пластиковые окна, чтобы не дуло зимой: сохранит тепло в доме

04:07

Перехватит дыхание всем: фильмы про гангстеров и мафию, которые стоит посмотреть

03:37

Делают странные вещи: как определить, что кот счастлив - хозяева и не догадываютсяВидео

Реклама
02:50

Еще не потрачено ни копейки: фонд Охматдета, который собирал деньги простаивает

02:48

США обсуждают с Украиной цели операции на Курщине: в Пентагоне сделали заявление

02:00

Наступление на Курщину разрушило мечты Путина об оккупации Сумщины - эксперт

01:56

Путин и Кадыров назвали себя пехотинцами: диктатор приехал в Чечню за военными

01:07

Как дома, без враждебности: беженцы Суджи рассказали, как им живется в Украине

00:35

Мы не оккупировали эти территории - в МВСУ рассказали о комендатуре на Курщине

20 августа, вторник
23:41

Попали в жесткий замес: ВСУ на Курщине полностью разбили морпехов РФ

23:33

Россияне атаковали Украину ракетами: в нескольких областях - мощные взрывы

23:31

Скоро оккупанты получат "подарки": в ВСУ сделали интригующее заявление

23:17

Особенно актуально в жару: почему холодильник перестал морозить - основные причиныВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять