Уровень станет красным: Украину накроет мощная магнитная буря 22-24 августа

Узнайте, чего ожидать от солнечной активности 22-24 августа.

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Украинцам стоит приготовиться к магнитной буре / фото: depositphotos.com/ua

В Украине ожидается новая магнитная буря.

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США разработал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 22-24 августа 2024 года.

"В четверг, 22 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует несильной магнитной буре. А в пятницу и субботу, 23 и 24 августа, геомагнитная активность повысится до К-индекса 5 (красный уровень) - ощутимой магнитной бури", - сообщает Центр прогнозирования космической погоды. видео дня

Однако стоит отметить, что те данные могут быть не точными - исследователи солнечной активности обновляют свои прогнозы каждые три часа.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Как измеряют магнитные бури?

Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9. Для обозначения используется планетарный К-индекс - от показателя 2 до 9. Если показатель 5 и выше - то это сильная магнитная буря, ее последствия и влияние будут ощутимыми людям и технике.

Что чувствует человек при магнитных бурях?

Во время магнитных бурь у людей могут возникать такие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Как пережить магнитные бури?

Врачи советуют пить больше чистой воды, свести к минимуму потребление соли, а также рекомендуется снизить употребление крепкого чая и кофе. Рекомендуется также быть на свежем воздухе и иметь положительный эмоциональный фон.

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