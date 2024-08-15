УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Жесткий шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
15 августа 2024, 03:24
10
Мощность геомагнитного шторма достигла почти максимальной 9-балльной отметки.
магнитная буря, солнце, погода
В Украине сильно затягивается магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

В Украине затягивается сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря началась еще 6 августа. Тогда она была на уровне 4-х баллов и продержалась целых три дня. После этого мощность бури внезапно усилилась. 9-11 августа включительно она остановилась на уровне почти 7-ми баллов.

12 августа магнитная буря внезапно стала еще сильнее и достигла почти максимальной отметки - 8 баллов. Следующий два дня стали менее "штормовыми". Мощность бури опустилась до 6-ти баллов. Ожидается, что новая магнитная буря накроет страну 21 августа.

видео дня
магнитная буря
В Украине сильно затягивается магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 10 вспышек класса С, М и Х. Сообщается, что 15 августа могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 25%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 72 солнечных пятна.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Реклама

Главное за день

Жесткий шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

Жесткий шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

03:24 Синоптик
"Шансов удержать не было": РФ оккупировала еще два населенных пункта

"Шансов удержать не было": РФ оккупировала еще два населенных пункта

03:10 Украина
Мы сдерживались слишком долго: генерал США о боях в Курской области

Мы сдерживались слишком долго: генерал США о боях в Курской области

01:05 Война
Все главные новости
Реклама

Популярное

Уже есть первое поражение: авиация ВСУ присоединилась к операции в Курске - Forbes 5119

Уже есть первое поражение: авиация ВСУ присоединилась к операции в Курске - Forbes

Будто умер : поклонники не узнали мужа умершей Анастасии Заворотнюк 3507

"Будто умер": поклонники не узнали мужа умершей Анастасии Заворотнюк

У наступления ВСУ под Курском наметилась логика: куда идут войска 2448

У наступления ВСУ под Курском наметилась логика: куда идут войска

Массаж для лица от морщин: японки поделились удивительным лайфхаком 2253

Массаж для лица от морщин: японки поделились удивительным лайфхаком

Последние новости

04:30

Почему не стоит нажимать кнопку "повтор" на будильнике: эксперт шокировал причиной

04:00

Авангард уходит вперед: ВСУ надолго в Курской области – неожиданный прогноз

03:30

У Николаса Кармы округлились глаза: TAYANNA озвучила стоимость своего лука

03:24

Жесткий шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

03:10

"Шансов удержать не было": РФ оккупировала еще два населенных пункта

Путин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – КочетковПутин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – Кочетков
03:03

Женщина удивила лайфхаком, как легко очистить краны от налета

02:50

Авиакатастрофа истребителей Rafale во Франции: Макрон сообщил детали

02:30

"Предали, бросили": Настя Приходько высказалась про Влада Яму и Потапа

02:20

Экс-охранники Януковича и нацгвардеец: СБУ разоблачила агентурную сеть РФ

Реклама
02:00

Нет ни болезни, ни помощи ВСУ: бывший продюсер Олега Винника разоблачил беглеца

01:38

Инициатива со стороны РФ: из-за боев на Курщине россияне хотят обмен пленными

01:31

Харрис vs Трамп: Золотарев оценил, у кого больше шансов победить на выборах в СШАВидео

01:05

Мы сдерживались слишком долго: генерал США о боях в Курской области

01:02

Минус 4 аэродрома за ночь: Генштаб опубликовал удивительные подробности ударов по РФ

00:38

Умер Кончаловский: в семье путиниста Михалкова случилось горе

00:36

Суперкубок УЕФА: Реал победил Аталанту с премьерным голом Мбаппе

00:05

Чернышев срочно прервал траур: жена Пескова сильно заболела

00:00

Украина готова к приему беженцев из РФ: в Мининтеграции сообщили детали

14 августа, среда
23:37

Чрезвычайная ситуация в области защиты здоровья: в ВООЗ сообщили о вирусе

23:26

В тяжелом состоянии: жена бросила больного Преснякова на произвол судьбы

Реклама
23:12

"Это дало облегчение": как Курская операция помогла ВСУ под Бахмутом

23:04

"Украина не заинтересована в оккупации": у Зеленского назвали цель боев на Курщине

22:52

Срочник РФ под Курском подорвал себя гранатой: ВСУ спасли его

22:33

Россия "ищет" украинские F-16: что произошло

22:17

Германия подозревает украинца в подрыве "Северного потока": влияние на отношения

22:16

Путинист Владимир Пресняков публично признался, что тяжело болен - первые детали

22:11

ГБР будет расследовать покупку недвижимости семьей главы "Укрэнерго" Кудрицкого - суд

21:52

Страдала от страшной болезни: умерла сестра Арсения Яценюка

21:45

На языке ненавистной страны: Вера Брежнева окончательно "закопала" себя на последнем концерте

21:43

Не только Покровск: РФ нацелилась на еще один стратегический город - что известно

21:35

Копеечная добавка гарантирует 100%-ный результат: как начисто отмыть холодильникВидео

21:23

В Киеве на Рейтарской произошел взрыв гранатыВидео

21:17

Зеленский о боях под Курском: "Достигаем стратегической цели"

21:09

Может быть инвалидом: путинистка Кудрявцева пожаловалась на здоровье

21:02

Не понимает Зеленского и имеет конфликт с ним: западные СМИ о Камале Харрис

20:58

Жену известного украинского шоумена заподозрили в четвертой беременности

20:41

"Завтра должна была быть с семьей": на фронте погибла госпитальерша Александра „Майк" Мулькевич

20:36

Над Одессой столб дыма: россияне ударили по городу ИскандеромВидео

20:35

Учитель потерял важный предмет, надо его найти за 7 секунд: загадка на внимательность

20:02

Операция в Курской области: ВСУ освободили еще 4 села и продвигаются дальше - BILD

Реклама
19:56

Возможный удар в ближайшее время: РФ снарядила ракетами корабли и "Тушки", подробности

19:39

В Украину возвращается адская жара: когда "раскалит" до почти +40

19:20

Как не угробить дорогую технику: сколько может работать генератор без перерываВидео

19:16

Наступление ВСУ на Курск: у Зеленского назвали главную цель операции

19:15

Черные пятна на помидорах - не беда: спасти урожай еще можно

19:10

Как Украина переиграла Путинамнение

19:04

Адвокат Коломойского обвиняет следствие в манипуляциях и подмене фактов

18:56

Многие смогут найти себя: какие фамилии самые популярные в Украине - ТОП-10Видео

18:50

У наступления ВСУ под Курском наметилась логика: куда идут войска

18:49

Когда лучше выкапывать картошку согласно лунному календарю

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять