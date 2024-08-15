Жесткий шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

Мощность геомагнитного шторма достигла почти максимальной 9-балльной отметки.

https://glavred.info/synoptic/zhestkiy-shtorm-ne-otstupaet-v-ukraine-silno-zatyagivaetsya-magnitnaya-burya-10588703.html Ссылка скопирована

В Украине сильно затягивается магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

В Украине затягивается сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря началась еще 6 августа. Тогда она была на уровне 4-х баллов и продержалась целых три дня. После этого мощность бури внезапно усилилась. 9-11 августа включительно она остановилась на уровне почти 7-ми баллов.

12 августа магнитная буря внезапно стала еще сильнее и достигла почти максимальной отметки - 8 баллов. Следующий два дня стали менее "штормовыми". Мощность бури опустилась до 6-ти баллов. Ожидается, что новая магнитная буря накроет страну 21 августа.

видео дня

В Украине сильно затягивается магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 10 вспышек класса С, М и Х. Сообщается, что 15 августа могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 25%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 72 солнечных пятна.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред