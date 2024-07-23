День Почаевской иконы Божьей Матери: что запрещено делать 23 июля

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 23 июля.

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Что нельзя делать 23 июля / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, Википедия

23 июля отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день Почаевской иконы Божьей Матери.

Какие праздники 23 июля

В Украине и мире 23 июля отмечают такие праздники:

видео дня

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Церковный праздник 23 июля

По новому церковному календарю, 23 июля в Украине отмечают день Почаевской иконы Божьей Матери.

В церкви рассказывают, что Почаевскую икону Божьей Матери чествуют несколько раз в год. Известно, что с Почаевской иконой Богоматери связано много чудес. Одним из известных случаев стало, когда перед иконой исцелилась слепая девочка Анна Акимчукова. Также, в 1721 году Почаев заняли униаты, однако жестокий граф-униат Николай Потоцкий неожиданно стал благодетелем Почаевской обители.

Также существует информация, что Почаевскую икону Божьей Матери монахам монастыря подарила дворянка Анна Гойская. В 1559 году она получила святыню в подарок от проезжавшего мимо Почаева митрополита Неофита, будущего патриарха Константинопольского.

Ныне чудотворная икона хранится в Успенской Почаевской лавре в городе Почаеве Тернопольской области.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 23 июля

В народе считают, что 23 июля запрещено стричь волосы, иначе существует риск ухудшить свое здоровье.

Наши предки считали, что нельзя в этот день оставлять грязную одежду и носить ее.

Нельзя ссориться и устраивать громкие скандалы, ведь это может навлечь на вас беду.

День Ангела 23 июля

23 июля свои именины отмечают владельцы таких имен как Андрей, Виталий, Трофим, Федор, Анна.

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