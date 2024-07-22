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Церковный праздник 22 июля: что запрещено делать на Марии Магдалины

Юлия Закрепа
22 июля 2024, 11:13
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 22 июля.
Церковный праздник 22 июля: что запрещено делать на Марии Магдалины
Что нельзя делать на Марии Магдалины / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

22 июля отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день равноапостольной Марии Магдалины.

Какие праздники 22 июля

В Украине и мире 22 июля отмечают такие праздники:

видео дня
  • День освобождения Северодонецка от незаконных вооруженных формирований
  • Всемирный день мозга
  • День гамака
  • Международный день домашнего труда

Церковный праздник 22 июля

По новому церковному календарю, 22 июля в Украине отмечают день равноапостольной Марии Магдалины.

Известно, что святая Мария происходила из галилейского города Магдала, близ Капернаума. В православной и католической церквях почитание памяти Марии Магдалины отличается: в православии она почитается согласно евангельскому тексту, как мироносица, освобожденная от семи бесов. Однако, католики отождествляют с ней образы блудницы.

В Евангелии ничего не сказано о ее юных годах. После того, как Иисус изгнал из Марии семь бесов, она стала его верной последовательницей. Мария Магдалина нигде в Новом Завете не названа ни блудницей, ни грешницей, несмотря на популярные изображения ее в таком свете.

Мария Магдалина была верна Христу не только в минуты его славы, но и в момент наибольшего унижения на Голгофе. Она единственная не оставила его, когда он был взят под стражу.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 22 июля

  • В день Марии Магдалины не стоит заниматься тяжелой работой на огороде или в саду, ведь можете навлечь беду.
  • В народе наши предки считали, что в этот день не стоит работать под дождем, ведь человека может убить молнией.
  • 22 июля необходимо отложить тяжелую работу и помолиться святой Марии Магдалине.

День Ангела 22 июля

22 июля свои именины отмечают владельцы таких имен как Алексей, Михаил, Михаил, Магдалина, Мария.

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