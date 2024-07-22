Церковный праздник 22 июля: что запрещено делать на Марии Магдалины

22 июля отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день равноапостольной Марии Магдалины.
Какие праздники 22 июля
В Украине и мире 22 июля отмечают такие праздники:
- День освобождения Северодонецка от незаконных вооруженных формирований
- Всемирный день мозга
- День гамака
- Международный день домашнего труда
Церковный праздник 22 июля
По новому церковному календарю, 22 июля в Украине отмечают день равноапостольной Марии Магдалины.
Известно, что святая Мария происходила из галилейского города Магдала, близ Капернаума. В православной и католической церквях почитание памяти Марии Магдалины отличается: в православии она почитается согласно евангельскому тексту, как мироносица, освобожденная от семи бесов. Однако, католики отождествляют с ней образы блудницы.
В Евангелии ничего не сказано о ее юных годах. После того, как Иисус изгнал из Марии семь бесов, она стала его верной последовательницей. Мария Магдалина нигде в Новом Завете не названа ни блудницей, ни грешницей, несмотря на популярные изображения ее в таком свете.
Мария Магдалина была верна Христу не только в минуты его славы, но и в момент наибольшего унижения на Голгофе. Она единственная не оставила его, когда он был взят под стражу.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Чего нельзя делать 22 июля
- В день Марии Магдалины не стоит заниматься тяжелой работой на огороде или в саду, ведь можете навлечь беду.
- В народе наши предки считали, что в этот день не стоит работать под дождем, ведь человека может убить молнией.
- 22 июля необходимо отложить тяжелую работу и помолиться святой Марии Магдалине.
День Ангела 22 июля
22 июля свои именины отмечают владельцы таких имен как Алексей, Михаил, Михаил, Магдалина, Мария.
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