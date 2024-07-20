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Что запрещено делать 21 июля: какой церковный праздник в этот день

Юлия Закрепа
20 июля 2024, 13:50обновлено 20 июля, 15:28
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 21 июля.
Что запрещено делать 21 июля: какой церковный праздник в этот день
Что нельзя делать завтра / коллаж: Главред, фото: unsplash

21 июля отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобного Симеона и Иоанна.

Какие праздники 21 июля

В Украине и мире 21 июля отмечают такие праздники:

видео дня
  • День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
  • Международный день нездоровой пищи
  • Национальный день помощи местным приютам для животных в США

Церковный праздник 21 июля

По новому церковному календарю, 21 июля в Украине отмечают день преподобного Симеона и Иоанна, преподобного Онуфрия Молчаливого и Онисима, затворника Киево-Печерских.

Известно, что преподобные Симеон и Иоанн были сирийцами, жившими в VI веке в городе Эдесе. Они тесно дружили с самого детства. Старший Симеон был холост и жил со старой матерью. Младший Иоанн только что женившись, жил с отцом и молодой женой. Оба друга принадлежали к богатым семьям.

Во время одного похода в Иерусалим они вступили в монастырь святого Герасима. После некоторого времени в обители Симеон и Иоанн приняли постриг и начали пустынную жизнь. Они прожили в пустыне 29 лет, достигли полного бесстрастия и высокого духовного уровня.

Преподобный Симеон помыслил, что им следует послужить людям, и решил покинуть пустынное уединение. Его сподвижник, святой Иоанн, также решил разделить с ним этот путь. Игумен обители, Никон, открыл им ворота, и они вышли в мир, готовые служить людям.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 21 июля

  • В этот день не стоит пользоваться острыми предметами, так считали еще наши предки. Стоит быть осторожным в этот день.
  • В народе считают, что 21 июля не стоит болтать впустую и распускать сплетни.
  • В этот день лучше не сквернословить и не обижать близких людей.

День Ангела 21 июля

21 июля свои именины отмечают владельцы таких имен как Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор, Анна.

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