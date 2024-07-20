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Что нельзя делать 20 июля: какой церковный праздник в этот день

Юлия Закрепа
20 июля 2024, 06:30
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 20 июля.
Что нельзя делать 20 июля: какой церковный праздник в этот день
Что нельзя делать 20 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

20 июля отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день пророка Ильи.

Какие праздники 20 июля

В Украине и мире 20 июля отмечают такие праздники:

видео дня
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Церковный праздник 20 июля

По новому церковному календарю, 20 июля в Украине отмечают день пророка Ильи. Известно, что этого святого приравнивают к Николаю Чудотворцу, ведь он также совершал великие чудеса.

По преданию также известно, что святой Илья был особенно известен тем, что его предсказания всегда осуществлялись. Он обладал особыми способностями: вызывал дождь и грозу, возводил огонь и даже был способен разделить реку Иордан. Существует мнение, что в конце своего земного пути Илья живым отправился на небо на огненной колеснице, в которую были запряжены четыре белых коня.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 20 июля

  • На пророка Илью запрещается работать на поле и в огороде.
  • В этот день и следующий категорически нельзя купаться в открытых водоемах.
  • Также нельзя ловить рыбу или обижать животных.

День Ангела 20 июля

20 июля свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Николай, Петр, Сергей, Тихон, Федор.

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