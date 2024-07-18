Церковный праздник 19 июля: что запрещено делать в этот день

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 19 июля.

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Что нельзя делать 19 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash

Праздник 19 июля имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобной Макрины и обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.

Какие праздники 19 июля

В Украине и мире 19 июля отмечают такие праздники:

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Церковный праздник 19 июля

По новому церковному календарю, 19 июля в Украине отмечают день преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого, обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.

Известно, что преподобная Макрина родилась в турецкой Кападокии в начале IV века. Она отказалась от светской жизни, избрав целомудрие, и поступила в девичий монастырь. Святая Макрина известна своими чудесами и преданностью Богу.

По перекзам сестер обители святому Григорию Нисскому, она исцелила девочку, у которой на глазу было бельмо, поцеловав этот больной глаз. Во время голода по молитвам святой, в обители не уменьшалась пшеница, необходимая для пропитания сестер.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 19 июля

В народе считают, что в этот день природа очень чувствительна, поэтому стоит осторожно и с уважением относиться к животным и растениям.

Категорически запрещено 19 июля сквернословить, ругаться или ссориться.

Также в этот день нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

День Ангела 19 июля

19 июля свои именины отмечают владельцы таких имен как Григорий, Дмитрий, Роман, Степан, Евгения.

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