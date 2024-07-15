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Церковный праздник 16 июля: что нельзя делать в этот день

Юлия Закрепа
15 июля 2024, 14:30
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 16 июля.
Церковный праздник 16 июля: что нельзя делать в этот день
Что нельзя делать 16 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pexels

Праздник 16 июля имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день священномученика Атеногена и 10 его учеников, преподобного Иоанна Вишенского, Святогорца.

Какие праздники 16 июля

В Украине и мире 16 июля отмечают такие праздники:

видео дня
  • День бухгалтера Украины
  • Всемирный день змей
  • День принятия Декларации о суверенитете Украины

Церковный праздник 16 июля

По новому церковному календарю, 16 июля в Украине отмечают день священномученика Атеногена и 10 его учеников, преподобного Иоанна Вишенского, Святогорца.

Известно, что святой Епископ Атеноген и его десять учеников погибли во время Диоклетианового преследования христиан в армянском городе Севастии. Святой Василий Великий считал Атеногена автором красивой церковной песни "Свете тихий", которую поют на Вечерне.

В народе этот праздник получил разные названия: Афиноген, Афиногенов день, зажинки. В эти дни спадала жара, ночью становилось прохладнее.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 16 июля

  • В народе считают, что в этот день запрещено отправляться в дальние поездки.
  • Также существует поверье, что нельзя обижать и обижаться на родных людей по пустякам, ведь ссора может затянуться надолго.
  • Известно, что 16 июля занимать что-то себе в долг, ведь существует риск провести целое лето в нищете.

День Ангела 16 июля

16 июля свои именины отмечают владельцы таких имен как Иван, Павел, Петр, Федор, Яков, Валентина, Юлия.

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