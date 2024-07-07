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Церковный праздник 8 июля: что нельзя делать в день великомученика Прокопия

Юлия Закрепа
7 июля 2024, 13:06
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 8 июля.
Церковный праздник 8 июля: что нельзя делать в день великомученика Прокопия
Что нельзя делать 8 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 8 июля имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день великомученика Прокопия.

Какие праздники 8 июля

В Украине и мире 8 июля отмечают такие праздники:

видео дня
  • День семьи
  • День бодиарта

Церковный праздник 8 июля

По новому церковному календарю, 8 июля в Украине отмечают день великомученика Прокопия.

Известно, что святой Прокопий родился в Иерусалиме в христианской семье. Из преданий сохранилось, что его мать, святая Феодосия, была благочестивой христианкой, а отец, христианский офицер, погиб как мученик. После смерти отца святой Прокопий воспитывался в благочестивом христианском духе. Позже Прокопий служил военным офицером в армии римского императора Диоклетиана, однако после явления Христа изменил русло своей жизни.

После того, как Прокопий начал открыто исповедовать свою веру, он был арестован по приказу Диоклетиана. Его подвергли жестоким и долгим пыткам, чтобы заставить отречься от своей веры, но Прокопий оставался непоколебимым. Позже его казнили.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 8 июля

  • Считается, что в этот день не стоит ходить босиком по траве, особенно, если на ней есть роса.
  • Также 8 июля лучше избегать дальних путешествий, ведь они могут закончиться неожиданно для вас.
  • В народе считают, что в этот день запрещено купаться в водоемах, ведь можно навлечь в жизнь нечисть.

День Ангела 8 июля

8 июля свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Савва, Федор.

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