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Церковный праздник 7 июля: что нельзя делать в день Всех святых земли Украинской

Юлия Закрепа
6 июля 2024, 10:12
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 7 июля.
Церковный праздник 7 июля: что нельзя делать в день Всех святых земли Украинской
Что нельзя делать 7 июля / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 7 июля имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день Всех святых земли Украинской и благоверного Оскольда, первомученика Киевского.

Какие праздники 7 июля

В Украине и мире 7 июля отмечают такие праздники:

видео дня
  • День Войск Противовоздушной обороны Украины
  • День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины
  • День работников морского и речного флота
  • День работника природно-заповедного дела
  • Международный день какао
  • Международный день шоколада

Церковный праздник 7 июля

По новому церковному календарю, 7 июля в Украине отмечают день Всех святых земли Украинской и благоверного Оскольда, первомученика Киевского.

Известно, что во второе воскресенье после Пятидесятницы поместная Украинская Православная Церковь отмечает память Всех святых земли Украинской. В этот день украинцы чтят память всех угодников Божьих, кто своим рождением, жизнью, служением связан с нашим родным краем, с Украиной.

7 июля необходимо почтить память святых и помолиться за них прежде всего, потому что они происходили из нашего народа, творили подвиги на нашей земле и молились за наш народ.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 7 июля

  • Наши предки верили, если в этот день заниматься стиркой вручную, то семья может обеднеть.
  • 7 июля категорически запрещено купаться в водоемах. В народе считают, что водяной может затянуть человека на дно.
  • В этот день нельзя ничего поднимать с земли, особенно монеты, ведь это может навлечь беду.

День Ангела 7 июля

7 июля свои именины отмечают владельцы таких имен как Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия, Ефросиния.

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