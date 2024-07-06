Церковный праздник 7 июля: что нельзя делать в день Всех святых земли Украинской

Праздник 7 июля имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день Всех святых земли Украинской и благоверного Оскольда, первомученика Киевского.
Какие праздники 7 июля
В Украине и мире 7 июля отмечают такие праздники:
- День Войск Противовоздушной обороны Украины
- День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины
- День работников морского и речного флота
- День работника природно-заповедного дела
- Международный день какао
- Международный день шоколада
Церковный праздник 7 июля
По новому церковному календарю, 7 июля в Украине отмечают день Всех святых земли Украинской и благоверного Оскольда, первомученика Киевского.
Известно, что во второе воскресенье после Пятидесятницы поместная Украинская Православная Церковь отмечает память Всех святых земли Украинской. В этот день украинцы чтят память всех угодников Божьих, кто своим рождением, жизнью, служением связан с нашим родным краем, с Украиной.
7 июля необходимо почтить память святых и помолиться за них прежде всего, потому что они происходили из нашего народа, творили подвиги на нашей земле и молились за наш народ.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Чего нельзя делать 7 июля
- Наши предки верили, если в этот день заниматься стиркой вручную, то семья может обеднеть.
- 7 июля категорически запрещено купаться в водоемах. В народе считают, что водяной может затянуть человека на дно.
- В этот день нельзя ничего поднимать с земли, особенно монеты, ведь это может навлечь беду.
День Ангела 7 июля
7 июля свои именины отмечают владельцы таких имен как Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия, Ефросиния.
Больше интересных новостей:
- Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 июля: Овнам - нежданные гости, Ракам - помощь
- Гороскоп на июль 2024 для Рыб: новый доход и хорошие новости
- Китайский гороскоп на завтра 6 июля: Петухам - болезнь, Обезьянам - деньги
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред