Церковный праздник 5 июля: что нельзя делать на святого Афанасия

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 5 июля.

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Что нельзя делать 5 июля / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Праздник 5 июля имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на преподобного Афанасия Афонского, иконы Божьей Матери "Домостроительница".

Какие праздники 5 июля

В Украине и мире 5 июля отмечают такие праздники:

видео дня

День освобождения города Краматорска от пророссийских террористов в 2014 году

День освобождения города Славянска от пророссийских террористов в 2014 году

День трудоголика

Церковный праздник 5 июля

По новому церковному календарю, 5 июля в Украине отмечают день преподобного Афанасия Афонского и чтят память иконы Божией Матери "Домостроительница".

Известно, что святой Афанасий - это византийский монах, который является основателем первого и главного монастыря на Святой горе Афон - Монастыря Великая Лавра. Афанасий известен также тем, что принес в пещерное и отшельническое монашество систему киновии, именно она позже стала преобладающим монашеским образом жизни как на Афоне, так и других православных монастырях.

За свою святую жизнь преподобный Афанасий удостоился дара предсказаний и чудотворений - он исцелял больных и изгонял нечистых духов. Пречистая Богородица несколько раз являлась преподобному, обещая Великой Лавре свою неисчерпаемую помощь и защиту.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 5 июля

В народе считают, что нельзя бездельничать в этот день, ведь можно остаться в бедности.

Не стоит в этот день планировать дальние поездки, а тем более отправляться в них.

Считается, что 5 июля не стоит рисковать деньгами, ведь существует риски все потерять.

День Ангела 5 июля

5 июля свои именины отмечают владельцы таких имен как Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Анна, Варвара, Елизавета.

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