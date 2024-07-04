Церковный праздник 4 июля: что нельзя делать на святого Андрея

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 4 июля.

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Что нельзя делать 4 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash

Праздник 4 июля имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на святителя Андрея, епископа Критского, преподобной Марты.

Какие праздники 4 июля

В Украине и мире 4 июля отмечают такие праздники:

видео дня

День Национальной полиции Украины

День независимости США

День судебного эксперта Украины

Церковный праздник 4 июля

По новому церковному календарю, 4 июля в Украине отмечают день святителя Андрея, епископа Критского, преподобной Марты.

Известно, что святой Андрей родом из Дамаска. До 7 лет он не мог говорить, но после святого причастия получил дар речи. С тех пор он начал изучать Священное Писание и богословские науки, а уже в 14 лет отправился в Иерусалим и принял там монашеский постриг в обители преподобного Саввы Освященного.

После четвертого Вселенского Собора 680 года Андрея отозвали из Иерусалима в Константинополь - там он служил архидиаконом в храме Святой Софии. В 685 году святитель стал архиепископом на острове Крит.

Андрей основал новую форму богослужебного пения - канон. Великий покаянный канон Андрея Критского читают во время Великого поста на первой и на пятой неделе. Святителю принадлежат более 70 песнопений, в частности канон на Рождество Христово и стихиры на Сретение Господне.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 4 июля

В этот день запрещено совершать крупные покупки, ведь существует риск потерять большую сумму.

В народе считают, что 4 июля нельзя лениться делать домашние дела.

Категорически запрещено сегодня обрывать цвет липы или рубить липовые деревья.

День Ангела 4 июля

4 июля свои именины отмечают владельцы таких имен как Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Марк, Михаил, Николай, Федор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Ольга, Татьяна.

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