Церковный праздник 4 июля: что нельзя делать на святого Андрея

Праздник 4 июля имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на святителя Андрея, епископа Критского, преподобной Марты.
Какие праздники 4 июля
В Украине и мире 4 июля отмечают такие праздники:
- День Национальной полиции Украины
- День независимости США
- День судебного эксперта Украины
Церковный праздник 4 июля
По новому церковному календарю, 4 июля в Украине отмечают день святителя Андрея, епископа Критского, преподобной Марты.
Известно, что святой Андрей родом из Дамаска. До 7 лет он не мог говорить, но после святого причастия получил дар речи. С тех пор он начал изучать Священное Писание и богословские науки, а уже в 14 лет отправился в Иерусалим и принял там монашеский постриг в обители преподобного Саввы Освященного.
После четвертого Вселенского Собора 680 года Андрея отозвали из Иерусалима в Константинополь - там он служил архидиаконом в храме Святой Софии. В 685 году святитель стал архиепископом на острове Крит.
Андрей основал новую форму богослужебного пения - канон. Великий покаянный канон Андрея Критского читают во время Великого поста на первой и на пятой неделе. Святителю принадлежат более 70 песнопений, в частности канон на Рождество Христово и стихиры на Сретение Господне.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Чего нельзя делать 4 июля
- В этот день запрещено совершать крупные покупки, ведь существует риск потерять большую сумму.
- В народе считают, что 4 июля нельзя лениться делать домашние дела.
- Категорически запрещено сегодня обрывать цвет липы или рубить липовые деревья.
День Ангела 4 июля
4 июля свои именины отмечают владельцы таких имен как Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Марк, Михаил, Николай, Федор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Ольга, Татьяна.
Больше интересных новостей:
- Гороскоп на июль 2024 для Рыб: новый доход и хорошие новости
- Гороскоп на сегодня 4 июля: Стрельцам пора к врачу, Раки - разбогатеют
- Китайский гороскоп на завтра 4 июля: Змеям - сложный день, Собакам - приход финансов
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред