Церковный праздник 3 июля: что нельзя делать в этот день

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 3 июля.

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Что нельзя делать 3 июля / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 3 июля имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на мученика Якинта, преподобных Анатолиев, затворников Киево-Печерских.

Какие праздники 3 июля

В Украине и мире 3 июля отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день без полиэтиленовых пакетов

День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

День неповиновения

Церковный праздник 3 июля

По новому церковному календарю, 3 июля в Украине отмечают день мученика Якинта, преподобных Анатолиев, затворников Киево-Печерских.

Известно, что Якинт родился в III веке в городе Кесария Каппадокийская, нынешняя территория Турции. Он с детства отличался от сверстников своими высокими моральными добродетелями и крепкой верой во Христа.

Однако, во время правления императора Траяна начались жестокие гонения на христиан. Он отдал приказ, чтобы всех, кто отказывался отречься от христианства подвергали жестоким пыткам и казням. За это святого Якинта арестовали и подвергли страшным пыткам. Его бросили в тюрьму и долго и жестоко мучили. Якинт оставался верным своей вере и выдержал все пытки. Он умер в тюрьме от сильного истощения и голода.

Известно, что Святой Якинт причислен к лику мучеников и почитается в православной церкви. На иконах его часто изображают как молодого человека в военной одежде.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 3 июля

В народе считается, что в этот день нельзя делать никакие защитные амулеты. Наши предки верили, если сделать их в этот день, то они наоборот призовут нечистую силу.

Считается, что в этот день не стоит начинать новые дела или планировать переезд, ведь могут постигнуть неудачи.

В этот день, 3 июня, категорически не стоит убивать пауков, ведь это страшный грех.

День Ангела 3 июля

3 июля свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Демид, Иван, Константин, Марк, Михаил, Родион, Фома.

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