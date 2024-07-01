Церковный праздник 2 июля: что категорически запрещено делать в этот день

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 2 июля.

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Что нельзя делать 2 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pexels

Праздник 2 июля имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне и святителя Фотия.

Какие праздники 2 июля

В Украине и мире 2 июля отмечают такие праздники:

видео дня

День налоговика Украины

Международный день спортивного журналиста

Всемирный день НЛО

Церковный праздник 2 июля

По новому церковному календарю, 2 июля в Украине отмечают день возложения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне и чтят память святителя Фотия, митрополита Киевского.

Согласно преданию известно, что это событие связано со святым Патриархом Фотием. Он основал этот праздник, чтобы чествовать момент, когда Пресвятая Богородица передала свою ризу на хранение во Влахернский храм в Константинополе. Эта риза стала символом ее материнской молитвы за всех верующих. В праздник Возложения ризы чтят память Пресвятой Богородицы и ее неземную материнскую заботу. Это напоминает о ее роли заступницы перед Богом и образа материнской любви и милосердия.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 2 июля

Категорически запрещено 2 июля брать и занимать деньги в долг. В народе считают, если у вас есть долги, то лучше отдать их в этот день, чтобы избежать больших проблем.

Считается, что в этот день нельзя беспокоить пчел. В народе считают, что также нельзя никому давать мед.

День Ангела 2 июля

2 июля свои именины отмечают владельцы таких имен как Арсений.

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