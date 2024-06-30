Церковный праздник: что категорически запрещено делать 1 июля

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 1 июля.

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Что нельзя делать 1 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 1 июля имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, преподобного Никодима Святогорца.

Какие праздники 1 июля

В Украине и мире 1 июля отмечают такие праздники:

видео дня

День архитектуры Украины

Всемирный день борьбы против бедности

День государственного регистратора в Украине

День следствия в Украине

Церковный праздник 1 июля

По новому церковному календарю, 1 июля в Украине отмечают день бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, преподобного Никодима Святогорца.

Из преданий известно, что святые Косма и Дамиан родились в Римской империи в христианской семье. Они получили медицинское образование и посвятили полученные знания служению ближним - они лечили больных, но ни разу не брали за это никаких денег.

Чудотворцы стали известными своими медицинским способностями, ведь они исцелили много людей. Братья лечили не только физические болезни, но и молились за духовное исцеление своих пациентов. В то время император Диоклетиан начал жестокие преследования христиан и братьев чудотворцев арестовали. Они отказались отречься от веры, а это подверглись жестоким пыткам и были казнены. Их мощи стали объектом большого почитания, вокруг них до сих пор продолжаются происходить чудеса исцеления.

Кстати, иконы святых Космы и Дамиана изображают их с медицинскими инструментами или в процессе лечения больных.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 1 июля

В народе считают, что в этот день запрещено тратить много денег, ведь это приведет к расточительству.

1 июля женщинам запрещено тяжело физически работать. Иначе существует риск, что это только добавит все больше новых дел.

Также в этот день нельзя покупать дорогие вещи, ведь можно потерять семейное благосостояние.

День Ангела 1 июля

1 июля свои именины отмечают владельцы таких имен как Алексей, Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Петр, Ангелина

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