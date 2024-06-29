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Церковный праздник 30 июня: что запрещено делать на Двенадцать апостолов

Юлия Закрепа
29 июня 2024, 12:27
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 30 июня.
Церковный праздник 30 июня: что запрещено делать на Двенадцать апостолов
Что нельзя делать 30 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 30 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на Собор 12-ти апостолов.

Какие праздники 30 июня

В Украине и мире 30 июня отмечают такие праздники:

видео дня
  • День молодежных и детских общественных организаций Украины
  • Международный день астероида
  • День социальных сетей

Церковный праздник 30 июня

По новому церковному календарю, 30 июня в Украине отмечают день Собор 12-ти апостолов. Этот праздник также называют еще Двенадцати апостолов или Вторая Пасха.

Обычно в этот день чествуют ближайших учеников Иисуса Христа, которые были проповедниками христианства. В список двенадцати апостолов входили: Петр и его брат Андрей, Иоанн Богослов с братом Иаковом, Левий, Варфоломей, Матфей с братом Иаковом Алфеевым, Фаддей, Фома, Симон и Иуда Искариот. Последнего, после того, как он предал Иисуса Христа, заменил апостол Матфей.

Этот день стоит посвятить духовному исцелению и помолиться святым апостолам.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 30 июня

  • В этот день категорически запрещается употреблять любые алкогольные напитки, ведь существует риск иметь проблемы со здоровьем.
  • В народе считают, что 30 июня нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
  • Также в этот день не стоит купаться в реках, иначе есть риск трагедии.

День Ангела 30 июня

30 июня свои именины отмечают обладатели таких имен как Елизар, Иван, Митрофан, Назар, Петр, Ян, Мария, Марта, Марфа, София.

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