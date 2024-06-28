Церковный праздник 29 июня: что запрещено делать на Петра и Павла

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 29 июня.

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Что нельзя делать на Петра и Павла / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 29 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Какие праздники 29 июня

В Украине и мире 29 июня отмечают такие праздники:

видео дня

День изобретателя и рационализатора

День Папы Римского

Всемирный день склеродермии

Всемирный день промышленного дизайна

Церковный праздник 29 июня

По новому церковному календарю, 29 июня в Украине отмечают день святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Известно из преданий, что святой Петр был первым из апостолов, кто признал Иисуса Христа мессией. Именно Петр и возглавил сообщество христиан после Иисуса и оставил два послания сторонникам Христа. За свою веру и убеждения Петр был жестоко распят на кресте.

Зато святой Павел когда-то был гонителем христиан, однако со временем он раскаялся и стал великим и сильным проповедником христианства. Именно Павел написал 13 посланий разным церквям и путешествовал, таким образом и распространял учение Христа. Обоих святых апостолов казнили за веру в Христа, но благодаря им христианство продолжило распространяться. Они олицетворяют непрерывную Церковь.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 29 июня

В народе предупреждают, что в этот день запрещено выпекать и что-то делать из теста, ведь это может принести финансовые трудности в семью.

Также 29 июня запрещено купаться в водоемах, чтобы не заболеть.

Считается, что в этот день существует повышенный риск аварий, краж и потерь.

День Ангела 29 июня

29 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.

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