Зачем кладут лавровый лист на батарею: полезный трюк для каждой домохозяйки

Лавровый лист возле радиатора поможет наполнить комнату приятным пряным ароматом. Как правильно использовать натуральное средство в отопительный сезон.

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Лавровый лист возле батареи / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как освежить воздух без магазинных средств

Почему лавровый лист нагревают возле батареи

Как избавиться от затхлого запаха в шкафу

С наступлением холодов и началом отопительного сезона квартиры реже проветриваются, из-за чего в помещении могут накапливаться бытовые запахи. Вместо покупной бытовой химии и синтетических освежителей можно воспользоваться простым натуральным средством, которое найдется почти на каждой кухне. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает польское издание Fakt.pl, обычный сухой лавровый лист может наполнить комнату приятным пряным ароматом, если использовать тепло домашней системы отопления.

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Почему лавровый лист выделяет больше аромата под воздействием тепла

Сушеный лавровый лист содержит эфирные масла, которые придают ему характерный запах. При обычной комнатной температуре аромат распространяется медленно, однако под воздействием тепла летучие ароматические соединения испаряются интенсивнее.

Чтобы усилить запах, сухие листочки можно слегка растереть между пальцами. Так эфирные масла будут высвобождаться активнее, а пряный аромат станет более заметным. При этом интенсивность запаха зависит от свежести листьев, температуры и размера помещения.

Как правильно использовать лавровый лист возле батареи

Для ароматизации комнаты достаточно нескольких сухих листочков. Однако важно правильно их разместить, чтобы не повредить поверхности и не создать опасную ситуацию.

Самый простой способ - положить два-три листочка в небольшую керамическую или стеклянную чашу и поставить её рядом с радиатором. Можно также разместить ёмкость на подоконнике над батареей, если там нет риска её опрокинуть.

Не стоит класть лавровый лист непосредственно на слишком горячие элементы отопления или внутрь электрических обогревателей. Сухие листья могут пересохнуть еще сильнее, а при чрезмерном нагревании - повредиться. Не следует оставлять пряность вблизи открытого огня или нагревательных элементов, которые не предназначены для контакта с такими предметами.

Видео о том, чем полезен лавровый лист, можно посмотреть здесь:

Где ещё можно использовать сухой лавровый лист

Лавровый лист можно положить в небольшой тканевый мешочек и разместить в шкафу с одеждой, кладовой или другом месте, где скапливается затхлый запах. Специя будет источать легкий аромат, который может частично перебивать посторонние запахи.

В то же время не стоит воспринимать этот метод как гарантированную защиту от моли или других бытовых вредителей. Надежность такого способа не подтверждена достаточными научными доказательствами, поэтому при появлении насекомых лучше использовать проверенные средства.

Где пригодится лавровый лист / Инфографика: Главред

Почему лавровый лист не заменит проветривание

Натуральный ароматизатор помогает придать воздуху легкий пряный запах, но не устраняет причины неприятных запахов. Он также не очищает воздух от всех загрязнителей и не решает проблему избыточной влажности.

В холодное время года важно регулярно проветривать помещение, по возможности контролировать уровень влажности и своевременно устранять источники неприятного запаха. Если в квартире появились признаки плесени, необходимо найти и устранить причину её возникновения, а не маскировать запах ароматическими средствами.

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