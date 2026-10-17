Зачем регулярно опрыскивать матрас уксусом: секрет опытных хозяек

Домашнее средство нейтрализует запахи и отпугивает мелких насекомых, но избыток влаги может повредить материалы.

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Как чистить матрас уксусом / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Чем уксус полезен для чистки матраса

Как правильно нанести раствор и высушить матрас

Все регулярно меняют и стирают постельное белье, но о матрасе многие забывают. Однако его тоже нужно регулярно чистить, чтобы устранить неприятные запахи.

Главред решил разобраться, как правильно чистить матрас.

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Чем можно чистить матрас

Обычный белый уксус, который обычно используют для мытья пола, кухни или ванной, подходит и для очистки матраса: он нейтрализует неприятные запахи, размягчает грязь и отпугивает мелких насекомых, пишет Cronista.

Во время обычной уборки матрас редко очищают тщательно, поэтому в нем постепенно скапливаются пыль, грязь и посторонние запахи. Особенно заметно это в закрытых комнатах или помещениях со слабой вентиляцией.

Почему стоит использовать именно уксус

Эффект обеспечивает уксусная кислота. Она помогает избавиться от части загрязнений и приглушить запахи, хотя стойкие пятна полностью удаляет не всегда.

Кисловатый аромат средства также отпугивает вредителей, которые прячутся в труднодоступных местах. Поэтому уксус считается доступной альтернативой агрессивной бытовой химии.

Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Как обработать матрас уксусом

Для процедуры уксус разбавляют водой и наливают в пульверизатор. Смесь распыляют по поверхности матраса и оставляют как минимум на час, после чего матрас пылесосят или отдельно обрабатывают пятна.

Лучший результат дает обработка с обеих сторон. Возвращать матрас на кровать можно только тогда, когда он полностью высохнет.

Как часто нужен уход

Мнение, что матрас лучше не трогать, устарело: без регулярного ухода на нем появляются пятна, пылевые клещи, влага и преждевременные признаки износа. Продлить срок службы помогают простые привычки, такие как ежедневное проветривание в течение 15–20 минут и еженедельная смена постельного белья.

Пылесосить матрас следует каждые 7–15 дней, чтобы удалить пыль и мелкие частицы, которые служат пищей для клещей.

Как почистить матрас дома – видео:

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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