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Зачем регулярно опрыскивать матрас уксусом: секрет опытных хозяек

Мария Николишин
17 октября 2026, 20:06
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Домашнее средство нейтрализует запахи и отпугивает мелких насекомых, но избыток влаги может повредить материалы.
Зачем регулярно опрыскивать матрас уксусом: секрет опытных хозяек
Как чистить матрас уксусом / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Чем уксус полезен для чистки матраса
  • Как правильно нанести раствор и высушить матрас

Все регулярно меняют и стирают постельное белье, но о матрасе многие забывают. Однако его тоже нужно регулярно чистить, чтобы устранить неприятные запахи.

Главред решил разобраться, как правильно чистить матрас.

видео дня

Чем можно чистить матрас

Обычный белый уксус, который обычно используют для мытья пола, кухни или ванной, подходит и для очистки матраса: он нейтрализует неприятные запахи, размягчает грязь и отпугивает мелких насекомых, пишет Cronista.

Во время обычной уборки матрас редко очищают тщательно, поэтому в нем постепенно скапливаются пыль, грязь и посторонние запахи. Особенно заметно это в закрытых комнатах или помещениях со слабой вентиляцией.

Почему стоит использовать именно уксус

Эффект обеспечивает уксусная кислота. Она помогает избавиться от части загрязнений и приглушить запахи, хотя стойкие пятна полностью удаляет не всегда.

Кисловатый аромат средства также отпугивает вредителей, которые прячутся в труднодоступных местах. Поэтому уксус считается доступной альтернативой агрессивной бытовой химии.

Зачем регулярно опрыскивать матрас уксусом: секрет опытных хозяек
Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Как обработать матрас уксусом

Для процедуры уксус разбавляют водой и наливают в пульверизатор. Смесь распыляют по поверхности матраса и оставляют как минимум на час, после чего матрас пылесосят или отдельно обрабатывают пятна.

Лучший результат дает обработка с обеих сторон. Возвращать матрас на кровать можно только тогда, когда он полностью высохнет.

Как часто нужен уход

Мнение, что матрас лучше не трогать, устарело: без регулярного ухода на нем появляются пятна, пылевые клещи, влага и преждевременные признаки износа. Продлить срок службы помогают простые привычки, такие как ежедневное проветривание в течение 15–20 минут и еженедельная смена постельного белья.

Пылесосить матрас следует каждые 7–15 дней, чтобы удалить пыль и мелкие частицы, которые служат пищей для клещей.

Как почистить матрас дома – видео:

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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