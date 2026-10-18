Пригоревшая кастрюля снова заблестит: чем отмыть даже стойкий черный нагар

Вы узнаете:
- Чем отмыть чёрный нагар с кастрюли
- Какие домашние средства помогут избавиться от нагара
- Можно ли отмыть нагар на кастрюле содой и уксусом
Пригоревшая пища на дне кастрюли - не повод часами оттирать черный налет. Избавиться от стойких загрязнений можно средствами, которые есть на каждой кухне, пишет Главред со ссылкой на Kobieta Interia.
Как очистить пригоревшую кастрюлю солью
Насыпьте в кастрюлю стакан соли, добавьте воды так, чтобы она покрывала дно на несколько сантиметров, и прокипятите раствор около пяти минут. Затем дайте посуде остыть и осторожно удалите размягчившийся нагар губкой или деревянной лопаткой. Не заливайте раскаленную кастрюлю холодной водой, чтобы не повредить её из-за резкого перепада температур.
Таблетка для посудомоечной машины против нагара
Положите таблетку для посудомоечной машины в кастрюлю, налейте воды примерно на четверть её высоты и доведите до кипения. После остывания раствора попробуйте удалить нагар мягкой губкой. Перед очисткой проверьте, подходит ли средство для материала посуды, и не смешивайте его с другой бытовой химией.
Как пищевая сода поможет отмыть пригоревшую кастрюлю
Смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды до образования пасты, нанесите на пригоревшее дно и оставьте на 30 минут. Затем осторожно протрите поверхность губкой и промойте водой. Не используйте соду для алюминиевых кастрюль, так как она может повредить поверхность и изменить ее цвет.
Как очистить нагар уксусом
Разбавьте столовый уксус водой, налейте раствор в кастрюлю и нагрейте. Когда жидкость остынет, попробуйте очистить дно губкой. Сначала убедитесь, что материал посуды выдерживает контакт с уксусом. Никогда не смешивайте его с хлорсодержащими средствами, так как это может привести к выделению опасного газа.
Как отмыть нагар с внешней стороны кастрюли
Сначала смочите внешнюю поверхность тёплой водой с моющим средством, а затем протрите мягкой губкой. Для стойкого нагара используйте специальное средство, совместимое с материалом посуды. Не трите поверхность металлическими щётками и абразивными порошками, если они могут оставить царапины.
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Об источнике: Kobieta Interia
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