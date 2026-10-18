Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Пригоревшая кастрюля снова заблестит: чем отмыть даже стойкий черный нагар

Инна Ковенько
18 октября 2026, 17:33
google news Подпишитесь
на нас в Google
Даже после замачивания на дне кастрюли может оставаться плотный слой нагара, который трудно оттереть губкой.
Пригоревшая кастрюля снова заблестит: чем отмыть даже стойкий черный нагар
Как быстро очистить пригоревшую кастрюлю / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Чем отмыть чёрный нагар с кастрюли
  • Какие домашние средства помогут избавиться от нагара
  • Можно ли отмыть нагар на кастрюле содой и уксусом

Пригоревшая пища на дне кастрюли - не повод часами оттирать черный налет. Избавиться от стойких загрязнений можно средствами, которые есть на каждой кухне, пишет Главред со ссылкой на Kobieta Interia.

Как очистить пригоревшую кастрюлю солью

Насыпьте в кастрюлю стакан соли, добавьте воды так, чтобы она покрывала дно на несколько сантиметров, и прокипятите раствор около пяти минут. Затем дайте посуде остыть и осторожно удалите размягчившийся нагар губкой или деревянной лопаткой. Не заливайте раскаленную кастрюлю холодной водой, чтобы не повредить её из-за резкого перепада температур.

видео дня

Таблетка для посудомоечной машины против нагара

Положите таблетку для посудомоечной машины в кастрюлю, налейте воды примерно на четверть её высоты и доведите до кипения. После остывания раствора попробуйте удалить нагар мягкой губкой. Перед очисткой проверьте, подходит ли средство для материала посуды, и не смешивайте его с другой бытовой химией.

Как отмыть противень от нагара инфографика
Как отмыть противень от нагара / Инфографика: Главред

Как пищевая сода поможет отмыть пригоревшую кастрюлю

Смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды до образования пасты, нанесите на пригоревшее дно и оставьте на 30 минут. Затем осторожно протрите поверхность губкой и промойте водой. Не используйте соду для алюминиевых кастрюль, так как она может повредить поверхность и изменить ее цвет.

Как очистить нагар уксусом

Разбавьте столовый уксус водой, налейте раствор в кастрюлю и нагрейте. Когда жидкость остынет, попробуйте очистить дно губкой. Сначала убедитесь, что материал посуды выдерживает контакт с уксусом. Никогда не смешивайте его с хлорсодержащими средствами, так как это может привести к выделению опасного газа.

Как отмыть нагар с внешней стороны кастрюли

Сначала смочите внешнюю поверхность тёплой водой с моющим средством, а затем протрите мягкой губкой. Для стойкого нагара используйте специальное средство, совместимое с материалом посуды. Не трите поверхность металлическими щётками и абразивными порошками, если они могут оставить царапины.

Читайте также:

Об источнике: Kobieta Interia

Kobieta Interia (kobieta.interia.pl) - польский женский портал, работающий в составе популярного интернет-портала Interia.pl. Сайт предлагает широкий спектр контента для женщин, включая статьи о красоте и моде, здоровье, отношениях, семейной жизни, воспитании детей, психологии, путешествиях и досуге.

Портал публикует советы экспертов, вдохновляющие истории, тренды, рекомендации по уходу за собой, обзоры продуктов, рецепты, а также материалы о культуре и саморазвитии. Контент ориентирован на повседневные интересы и потребности современной женщины и помогает читательницам находить полезную информацию и вдохновение в различных аспектах жизни.

Kobieta Interia также предоставляет возможности для взаимодействия с читателями, например, обсуждения в комментариях и форматы социальных сетей, что делает его активным и привлекательным ресурсом для женской аудитории в Польше.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мы не сможем устоять": Зеленский откровенно рассказал о скандале с Трампом

"Мы не сможем устоять": Зеленский откровенно рассказал о скандале с Трампом

18:25Политика
С начала осени Украина освободила больше территории, чем захватила РФ - Зеленский

С начала осени Украина освободила больше территории, чем захватила РФ - Зеленский

18:06Фронт
"Сделали всё возможное": в ФРГ прозвучал тревожный прогноз насчет помощи Украине

"Сделали всё возможное": в ФРГ прозвучал тревожный прогноз насчет помощи Украине

16:31Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем кладут лавровый лист на батарею: полезный трюк для каждой домохозяйки

Зачем кладут лавровый лист на батарею: полезный трюк для каждой домохозяйки

Заменит всю бытовую химию в доме: как использовать каштаны

Заменит всю бытовую химию в доме: как использовать каштаны

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке щенка с носками за 46 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке щенка с носками за 46 с

Украину накроет аномальное тепло: когда температура взлетит, а дожди прекратятся

Украину накроет аномальное тепло: когда температура взлетит, а дожди прекратятся

Унитаз снова станет белоснежным: доступный лайфхак для домашней уборки

Унитаз снова станет белоснежным: доступный лайфхак для домашней уборки

Последние новости

18:29

РФ модифицировала ударные дроны "Гербера-2": раскрыта главная опасность

18:25

"Мы не сможем устоять": Зеленский откровенно рассказал о скандале с Трампом

18:06

С начала осени Украина освободила больше территории, чем захватила РФ - Зеленский

17:33

Пригоревшая кастрюля снова заблестит: чем отмыть даже стойкий черный нагар

17:26

Бананы останутся свежими до двух недель: о простой хитрости знают единицыВидео

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
17:00

Китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 октября: Тиграм — прибыль, Быкам — рост

16:43

За защиту энергообъектов Киевской области будет отвечать заместитель министра восстановления Олейник. СМИ рассказали о ключевых вызовах

16:36

Грибок исчезнет из растений без дорогих препаратов: поможет средство из кухни

16:31

"Сделали всё возможное": в ФРГ прозвучал тревожный прогноз насчет помощи Украине

Реклама
16:30

Зачем немцы осенью надевают носки на зеркала автомобилей: хитрый секрет

16:15

Зачем осенью смазывают инструменты маслом: секрет британских садоводов

15:52

РФ пытается открыть путь к Запорожью: военный рассказал об угрозе

15:44

Одна привычка перед сном ускоряет пожелтение подушек: как этого избежать

15:23

США разблокировали обмен разведданными с Украиной: Зеленский раскрыл детали

15:02

Зачем сыпать рис в горшок с орхидеей: секретный трюк опытных цветоводов

14:58

Дефицит и стремительный рост цен: какой продукт подорожает уже зимой

14:35

Украина никогда не победит РФ в привычном понимании: в Минобороны Италии объяснили почему

14:30

У известного украинского режиссера диагностировали рак

14:05

Умерла Народная артистка Украины Ольга Осиик

13:56

Эксперты призвали заворачивать яблоки в газету: в чем причинаВидео

Реклама
13:51

Что будет с Украиной без США: эксперт раскрыл последствия сделки Трампа с Путиным

13:50

Гороскоп на завтра, 19 октября: Скорпионам — сюрприз, Водолеям — приятные моменты

13:33

"Сумасшедший дом": пьяные фанатки сорвали концерт Меладзе

13:14

РФ накопила дроны и готовит новую волну ударов: какие области в зоне риска

13:09

Какие плодовые деревья стоит сажать осенью: эксперты назвали 5 лучших вариантов

13:08

Жизнь 4 знаков зодиака кардинально изменится в течение следующих двух месяцев

13:04

Китайский гороскоп на завтра, 19 октября: Драконам - стресс, Змеям - благодарность

12:56

Деньги заблокированы: клиенты Приватбанка осталась без доступа к соцвыплате

12:43

Гороскоп Таро на завтра 19 октября: Львам - нет выбора, Скорпиону - разногласия

12:32

Украину накроет аномальное тепло: когда температура взлетит, а дожди прекратятся

12:22

Финансовый гороскоп на неделю 19-25 октября: Тельцам — прибыль, Рыбам — рост

12:12

Куда пропала Катя Chilly: "Голос країни", карьера и скандалВидео

11:59

Батарея горячая сверху, а снизу холодная: проблема может быть вовсе не в воздухе

11:57

Магнитная буря 19 октября: ухудшится ли самочувствие метеозависимых украинцев

11:45

Засохший цветок или упавшее зеркало: 6 примет, предвещающих беду

11:38

Даже старый налет исчезнет за считанные минуты: что нужно залить в унитазВидео

11:26

Как избавиться от плесени и влаги на окнах: 7 лучших комнатных растений

11:09

Брата Макса Чмерковского отстранили от "Танцев со звездами": что он сделал

11:08

Любовный гороскоп на неделю 19-25 октября: Овнам — время, а Скорпионам — доверие

11:01

США хотят вернуть российский газ в Европу: NYT раскрыла замысел команды Трампа

Реклама
10:57

РФ атаковала промышленное предприятие на Волыни: людей призывают эвакуироваться

10:43

Как правильно хранить сушеные грибы: какая тара защитит от плесени и моли

10:18

Как скрыть седину без окрашивания: поможет простое домашнее средство

10:03

"Не уверен, что Зеленский понимает": Рубио резко ответил на обвинения о Starlink

09:30

Кремль хочет сорвать поставки помощи Украине: в ISW назвали новую угрозу

09:19

Путинистка Шукшина оказалась в больнице в тяжелом состоянии

08:42

РФ дважды атаковала Запорожье: погибла женщина, среди раненых ребенокФото

08:41

"Это очень хорошее решение": Трамп и Рубио прокомментировали отмену санкций против РФ

08:10

Тышкевич раскрыл план Трампа: почему Украине грозит еще полгода войнымнение

07:44

Под ударом Москва и Петербург: дроны поразили крупный нефтяной терминал, возник пожарВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборка
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять