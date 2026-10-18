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Одна привычка перед сном ускоряет пожелтение подушек: как этого избежать

Дарья Пшеничник
18 октября 2026, 15:44
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Специалисты советуют сушить волосы перед сном и не полагаться только на наволочку.
Одна привычка перед сном ускоряет пожелтение подушек: как этого избежать
Почему подушки желтеют и как этого избежать / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему подушки со временем меняют цвет
  • Как предотвратить появление желтых пятен
  • Когда подушку пора заменить

Желтые пятна на подушках появляются из-за окисления пота, кожного жира, остатков косметики и влаги, которые наполнитель впитывает ночь за ночью. Наволочка не способна полностью остановить этот процесс, поэтому самым эффективным способом сохранить постель чистой специалисты называют профилактику, сообщает Martha Stewart.

Директор бренда постельного белья Doze Брайан Гинберг обращает внимание, что процесс протекает незаметно и растягивается на месяцы.

"Подушки со временем желтеют, потому что каждую ночь впитывают понемногу всего - пот, жир с кожи и волос, средства по уходу за кожей и волосами и даже влагу, если ложиться спать с мокрыми волосами. Наволочка помогает, но она пропускает воздух, поэтому часть этих веществ все равно будет проникать через нее и постепенно накапливаться", - отмечает Гинберг.

Основатель The Dazzle Cleaning Company Логан Тейлор объясняет химию этого явления: влага, в частности слюна, вступает в реакцию с кислородом воздуха и оставляет желтый след.

"Это не похоже на обычное пятно, когда вы проливаете кофе и сразу его видите. Окисление - это то, что вы видите после того, как влага уже пробыла там некоторое время", - подчеркивает он.

Гинберг считает регулярную чистку подушек обязательной, но сначала стоит ознакомиться с инструкцией по уходу, допускает ли изделие машинную стирку. Если да - следует соблюдать рекомендации производителя и не класть подушку на кровать, пока она полностью не высохнет. Однако и это не всегда спасает ситуацию.

"Если пятно или запах остаются после стирки, возможно, просто пора купить новую подушку. Лучшее решение - это, на самом деле, профилактика", - советует Гинберг.

Мокрые волосы и ночной уход за кожей

Ложиться спать с невысушенными волосами - верный путь к появлению пятен на подушке. К тому же такая привычка вредит и самому человеку.

"Это создает влажную среду, в которой могут размножаться бактерии", - предупреждает Тейлор.

Смывать макияж перед сном – всегда разумное решение, иначе следы туши и помады окажутся на наволочке. Однако ещё одно распространённое заблуждение - ложиться спать сразу после вечернего ухода за кожей, особенно когда он состоит из нескольких средств.

"На самом деле это довольно много влаги", - отмечает Тейлор, который не призывает отказываться от косметики, но советует дать лицу достаточно времени, чтобы высохнуть.

Наволочник вместо "дышащей" наволочки

Наволочки с эффектом отвода влаги не стоит считать спасением: по словам Тейлора, они могут просто отводить влагу от человека - прямо в подушку.

"Это на самом деле ничего не дает. Вам нужен слой, который создаст чуть более надежный барьер", – убежден эксперт.

Оптимальным вариантом специалисты называют стираемый чехол под наволочкой. Так подушка получает двойную защиту.

"[Он] продлевает срок службы подушек, добавляет ещё один слой защиты и значительно удобнее, чем пытаться тщательно чистить всю подушку каждый раз, когда она начинает выглядеть или пахнуть немного не так", - отмечает специалистка по уборке FreshSpace Cleaning Ронда Уилсон.

Помочь может и смена позы для сна. По данным Sleep Foundation, в положении на спине слюна лучше удерживается во рту, чем в положении на боку, поэтому подушка остается более сухой.

Смотрите видео о том, как вывести пятна с постельного белья:

@euphoria.textile Пятна на постельном белье, подушках или матрасе больше не проблема. ? В этом видео мы показываем простые лайфхаки, которые помогут: ✔️ вывести старые пятна крови; ✔️ избавиться от желтых следов пота; ✔️ защитить матрас от новых загрязнений. А если не хотите постоянно бороться с пятнами - лучшее решение - это водонепроницаемый наматрасник. Он защищает матрас, остаётся комфортным для сна и помогает дольше сохранить его чистым #текстиль#постель#постельноебельёукраина#уют#лайфхак♬ оригинальный звук - Euphoria Textile

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой.

Цель заключается в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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