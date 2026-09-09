Опытные хозяйки опрыскивают подушки уксусом — для чего

Неправильная стирка может окончательно испортить подушку, превратив её в ком из сбитого наполнителя.

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Подушки / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Как быстро избавиться от желтых пятен на подушке

Какое домашнее средство поможет при стирке

Как правильно стирать подушки в стиральной машине

Желтые пятна на подушке часто появляются из-за пота, выделяемого во время сна. При смене постельного белья такие загрязнения могут быть особенно заметны, а обычной стирки иногда недостаточно, чтобы полностью избавиться от них.

Главред выяснил, как с помощью простого домашнего средства удалить пятна пота с подушки и правильно постирать её в стиральной машине.

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Как удалить желтые пятна пота с подушки

Как пишет SE.pl, для борьбы с стойкими пятнами пота можно использовать обычный уксус. Его нужно разбавить водой в соотношении 1:1.

Полученный раствор распыляют непосредственно на желтые пятна. После этого подушку оставляют примерно на час, а затем прополаскивают в холодной воде и стирают в стиральной машине.

Такой способ может помочь справиться с стойкими следами пота, которые не исчезают после обычной стирки.

Как часто нужно стирать подушки

Подушки рекомендуется стирать регулярно, поскольку во время сна они впитывают пот и другие загрязнения. Для поддержания гигиены сна их следует стирать не реже одного раза в два месяца. Регулярная стирка также помогает дольше сохранять подушки свежими и чистыми.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Как правильно стирать подушки в стиральной машине

Подушки с синтетическим наполнителем рекомендуется стирать при температуре не выше 40 градусов и скорости отжима около 400 оборотов в минуту. Это поможет предотвратить уплотнение наполнителя.

Пуховые подушки лучше отдавать в профессиональную химчистку. Если же стирать их в стиральной машине, можно положить в барабан четыре теннисных мячика. Они помогут распушить пух и предотвратить его сбивание.

Для пуховых подушек следует выбирать деликатный режим и температуру не выше 30 градусов.

При этом во время стирки подушек не рекомендуется использовать кондиционер для белья, поскольку он может покрывать волокна и негативно влиять на наполнитель.

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Об источнике: Super Express Super Express - польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.

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