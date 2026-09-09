Опытные хозяйки опрыскивают подушки уксусом — для чего

Вы узнаете:
- Как быстро избавиться от желтых пятен на подушке
- Какое домашнее средство поможет при стирке
- Как правильно стирать подушки в стиральной машине
Желтые пятна на подушке часто появляются из-за пота, выделяемого во время сна. При смене постельного белья такие загрязнения могут быть особенно заметны, а обычной стирки иногда недостаточно, чтобы полностью избавиться от них.
Главред выяснил, как с помощью простого домашнего средства удалить пятна пота с подушки и правильно постирать её в стиральной машине.
Как удалить желтые пятна пота с подушки
Как пишет SE.pl, для борьбы с стойкими пятнами пота можно использовать обычный уксус. Его нужно разбавить водой в соотношении 1:1.
Полученный раствор распыляют непосредственно на желтые пятна. После этого подушку оставляют примерно на час, а затем прополаскивают в холодной воде и стирают в стиральной машине.
Такой способ может помочь справиться с стойкими следами пота, которые не исчезают после обычной стирки.
Как часто нужно стирать подушки
Подушки рекомендуется стирать регулярно, поскольку во время сна они впитывают пот и другие загрязнения. Для поддержания гигиены сна их следует стирать не реже одного раза в два месяца. Регулярная стирка также помогает дольше сохранять подушки свежими и чистыми.
Как правильно стирать подушки в стиральной машине
Подушки с синтетическим наполнителем рекомендуется стирать при температуре не выше 40 градусов и скорости отжима около 400 оборотов в минуту. Это поможет предотвратить уплотнение наполнителя.
Пуховые подушки лучше отдавать в профессиональную химчистку. Если же стирать их в стиральной машине, можно положить в барабан четыре теннисных мячика. Они помогут распушить пух и предотвратить его сбивание.
Для пуховых подушек следует выбирать деликатный режим и температуру не выше 30 градусов.
При этом во время стирки подушек не рекомендуется использовать кондиционер для белья, поскольку он может покрывать волокна и негативно влиять на наполнитель.
Вас также может заинтересовать:
- Непрошенные соседи: почему пауки массово залезают в дом
- О громоздких сушилках можно забыть: какой способ сушки белья становится новым трендом
- Как в Норвегии сохраняют тепло зимой: полезные советы для дома во время морозов
Об источнике: Super Express
Super Express - польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред