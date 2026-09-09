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Apple официально представила iPhone 18: что изменилось и сколько стоит новинка

Юрий Берендий
9 сентября 2026, 20:26
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Apple официально представила iPhone 18: что изменилось и сколько стоит новинка
/ Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Apple представила новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Одним из главных событий презентации также стал анонс первого складного iPhone. Об этом сообщила Apple во время презентации новой линейки смартфонов.

Сентябрьская презентация стала знаковой для компании ещё по одной причине. Это первое крупное мероприятие Apple после смены руководства.

Тим Кук 1 сентября завершил работу в должности генерального директора Apple, которую занимал с 2011 года. Его преемником стал Джон Тернус, ранее возглавлявший направление аппаратной инженерии компании.

видео дня

Главным обновлением флагманских моделей стала новая аппаратная платформа. iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получили процессор A20 Pro, изготовленный по 2-нм технологическому процессу.

"Новый A20 Pro получил 2-нм техпроцесс и 10-ядерный процессор. Apple заявляет, что это самый быстрый мобильный чип в мире", - сообщила Apple.

Среди ключевых изменений в новом поколении смартфонов также заявлено существенное улучшение автономности. По данным компании, новинки получили самый емкий аккумулятор за всю историю iPhone.

Особое внимание Apple уделила возможностям основной камеры. Новые модели оснащены технологией, позволяющей адаптировать параметры диафрагмы к различным сценариям съемки.

Линейка iPhone 18 Pro будет доступна в четырёх цветах. Покупателям предложат бордовый, серебристый, чёрный и ледяной варианты, а оттенок "бургунди" Apple определила как главный флагманский цвет нового поколения.

Цвета новых iPhone
Цвета новых iPhone / Скриншот

Автономность новых iPhone также заметно возрастет. iPhone 18 Pro, по заявленным характеристикам, сможет работать без подзарядки столько же, сколько iPhone 17 Pro Max, тогда как iPhone 18 Pro Max получит еще больший запас автономности - до 45 часов работы.

Скорость зарядки также увеличилась. Новые смартфоны смогут восстанавливать до 50% заряда за 15 минут или получать запас энергии для шести часов просмотра видео после пяти минут зарядки.

Преимущество новой линейки перед предыдущими моделями связано прежде всего с возможностями нового поколения процессоров. A20 Pro получил шестиядерный CPU, семиядерный GPU и 32-ядерный Neural Engine для выполнения задач с использованием искусственного интеллекта.

Графическая часть A20 Pro, согласно заявленным характеристикам, будет работать на 40% быстрее по сравнению с A19 Pro. Также на 50% выросла пропускная способность оперативной памяти, которую интегрировали непосредственно в структуру нового чипа.

Сообщается, что в США новый iPhone 18 Pro будет стоить от $1199 за версию на 256 ГБ и $1299 за iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ.

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