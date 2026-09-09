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Какие дрова никогда нельзя бросать в огонь: лесоруб назвал их и объяснил, почему

Юрий Берендий
9 сентября 2026, 19:41
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Некоторые материалы лишь внешне напоминают древесину, а сырые и обработанные дрова могут создавать дополнительные риски при горении.
Какие дрова никогда нельзя бросать в огонь: лесоруб назвал их и объяснил, почему
Дрова для печи - что ни в коем случае нельзя бросать в огонь / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему нельзя сжигать поддоны в печи
  • Можно ли сжигать фанеру в камине
  • Чем опасны сырые дрова в дымоходе

Неправильный выбор дров может превратить обычное разжигание печи или костра в источник опасного дыма. Некоторые материалы содержат химические вещества, другие могут быть покрыты краской или плесенью, а свежая древесина создает проблему из-за избытка влаги. Дровосек и автор популярного YouTube-канала "In The Woodyard" рассказал об восьми видах материалов, которые не стоит использовать для разжигания огня. По его словам, он много лет работает с древесиной, рубит и продает дрова, поэтому обращает внимание не только на то, способен ли материал гореть, но и на последствия такого горения.

Главред выяснил, какие дрова нельзя сжигать.

видео дня

Пластик и материалы, имитирующие дерево

Одна из самых очевидных ошибок - принять материал, похожий на дерево, за настоящую древесину. Речь идет, в частности, о некоторых напольных покрытиях и ламинированных материалах, основу которых могут составлять не древесные волокна, а пластик.

Такой материал нельзя использовать в качестве топлива даже в небольшом количестве. Дроворуб подчеркивает, что внешнее сходство с деревом не делает его пригодным для сжигания.

"Вы никогда не должны сжигать это - нигде, никогда, ни в каком месте. Это изготовлено из химикатов, вы не хотите вдыхать эти пары, вы не хотите, чтобы это было в вашем доме, вы не хотите, чтобы это было в очаге, где вы вдыхаете пары или дым, даже если это всего лишь немного - не сжигайте это. Это пластик, а не древесина", - подчеркивает дроворуб.

Почему нельзя сжигать деревянные поддоны

Поддоны часто воспринимают как дешевый источник топлива. Однако их происхождение и способ обработки имеют значение. Часть таких конструкций может быть изготовлена из обработанной древесины, а сами поддоны нередко контактируют с различными веществами во время транспортировки и производства.

Отдельной проблемой являются металлические крепления. После горения остаются гвозди и скобы, которые попадают в пепел. Эксперт советует не рисковать даже тогда, когда поддон на вид кажется обычной сухой древесиной.

"Никогда не сжигайте поддоны, хотя люди думают: „О, это же хорошая древесина". Но многие поддоны изготовлены из обработанной древесины, а это значит, что они содержат химические вещества, вредные для здоровья", - отмечает дроворуб.

Особенно опасными могут быть поддоны, которые использовались на производстве. На них могли попадать вещества, хранившиеся или использовавшиеся рядом с грузами.

Смотрите видео о том, какие материалы нельзя бросать в огонь:

Ядовитые растения нельзя бросать в огонь

Отдельная категория - ядовитые растения и лианы. Среди них эксперт называет ядовитый плющ, ядовитый дуб, ядовитый сумак и олеандр. Их не стоит сжигать даже во время уборки участка.

Дровосек привёл собственный случай из прошлого, когда сжигание растений с ядовитым плющом обернулось серьёзными последствиями для его брата. По его словам, проблема заключается не только в самом контакте с растением.

"Поэтому не стоит сжигать ядовитый плющ, ядовитый дуб, ядовитый сумак, олеандр и другие подобные растения. Не сжигайте их. Если вы знаете, что это такое, не сжигайте их, особенно лозообразные виды", - предупреждает специалист.

Эксперт объясняет, что при горении масла, содержащиеся в некоторых ядовитых растениях, могут попадать в дым. Именно поэтому опасны даже растения, которые уже срезали и оставили сохнуть на ветках.

Почему нельзя сжигать окрашенную древесину

Древесина с краской, лаком или другим покрытием также не подходит для печи или камина. Особое внимание стоит уделять старым строительным материалам, ведь неизвестно, какие именно вещества содержит покрытие.

Кроме того, под краской может находиться ДСП или другой прессованный материал, в составе которого есть клеи и химические компоненты. При нагревании всё это попадает в продукты горения.

"Не стоит сжигать окрашенную древесину. Не стоит сжигать любую древесину, покрытую лаком или другим защитным покрытием. Любые химические вещества, используемые для консервации древесины, вредны для ваших легких", - подчеркивает дровосек.

Отдельный риск представляет старая краска. Автор канала рассказал о древесине из старого сарая, которому, по его оценке, более ста лет. На ней могла остаться свинцовая краска, которую тем более не следует использовать в качестве топлива.

Обработанная древесина с зеленым консервантом

Еще один материал, который не стоит бросать в огонь, - строительная древесина, обработанная консервантом. Она может иметь характерный зеленый оттенок, по которому иногда легко определить, что перед вами не обычная необработанная доска.

По словам эксперта, старые материалы такого типа могли содержать химические вещества, предназначенные для защиты древесины от разрушения. При сжигании они становятся частью дыма.

"Это брус размером 2 на 8, который использовался при строительстве террасы. Вы можете увидеть на нем следы зеленого консерванта. В нем содержатся химические вещества, и древесина, изготовленная много лет назад, я думаю, еще до 2003–2004 годов, очень вредна для вас, поскольку содержит вредные химические вещества", - отмечает специалист.

Поэтому старые доски после ремонта не стоит автоматически превращать в топливо. Их внешний вид не показывает, чем именно они были обработаны.

Можно ли сжигать фанеру

Фанера может выглядеть как обычная древесина, особенно если имеет чистую поверхность из натурального шпона. Однако ее конструкция принципиально отличается от цельного куска дерева: отдельные слои соединены клеем.

Именно наличие клея делает фанеру неподходящей для сжигания. Это касается даже нового и визуально чистого материала.

"Еще один материал, на который распространяется это правило, - фанера. Фанера состоит из слоев древесины, между которыми находится клей. Ее тоже лучше не сжигать", - советует эксперт.

То же самое касается других прессованных или композитных материалов, которые лишь частично состоят из натуральной древесины. Внешнее сходство с доской не означает, что материал предназначен для сжигания.

Почему опасно сжигать заплесневелое дерево

Плесень - еще одна причина оставить древесину за пределами жилого помещения. Особенно нежелательно заносить домой куски дерева с видимыми следами плесени, поскольку в теплой среде процессы могут активизироваться.

Эксперт отдельно предостерегает от использования такой древесины в домашней печи. Он также объясняет, что хранение заплесневелого материала внутри дома само по себе может создать дополнительную проблему.

"Во-вторых. Вот это - заплесневелое дерево. Не сжигайте заплесневевшее дерево, особенно в своём доме. Если же вы сжигаете его на улице или у вас есть дровяной котёл и вы бросаете его туда, и не вдыхаете дым напрямую - то есть если он не дует вам в лицо, - но вы не хотите заносить это в свой дом", - предупреждает дровосек.

По его словам, влага и тепло могут способствовать развитию плесени, если такой материал окажется внутри жилища.

Сырые дрова: почему свежая древесина горит хуже

Даже натуральная древесина без краски, клея или других покрытий не всегда пригодна для сжигания. Главный критерий здесь - влажность. Свежесрубленный кусок дерева может содержать значительное количество воды, из-за чего его горение будет менее эффективным.

Эксперт обращает внимание на то, что сырая древесина может содержать не менее 40% влаги, а иногда этот показатель приближается к 50–60%. Значительная часть энергии в таком случае тратится на испарение воды.

"Когда вы сжигаете "зеленую" древесину, вы выпариваете всю содержащуюся в ней воду, и это химическая реакция, в ходе которой вода испаряется, поэтому, во-первых, она горит не так хорошо. Вы получите от неё меньше тепла. По сравнению с сухой древесиной вы потеряете около 30 процентов тепла от этой древесины, а вся эта влага, поднимающаяся по дымоходу вверх, образует креозот, и если часто сжигать такую древесину, может произойти пожар в дымоходе", - объясняет специалист.

Поэтому проблема сырых дров заключается не только в более слабом пламени. По словам эксперта, избыток влаги способствует образованию креозота в дымоходе, что повышает риск возгорания.

Какая влажность дров подходит для отопления

Для эффективного горения дроворуб советует ориентироваться не на внешний вид или вес полена, а на фактическую влажность. Оптимальным он называет показатель ниже 20%.

Продолжительность сушки зависит от породы и размера полена. Крупные куски сохнут дольше, поэтому древесину рекомендуют раскалывать на более мелкие части - это ускоряет потерю влаги.

"Поэтому стоит расколоть древесину на более мелкие куски - она высохнет быстрее, и если вы доведете её влажность до уровня ниже 20 процентов, то получите гораздо лучшее и более эффективное тепло. Любое значение в диапазоне от 10 до 19 процентов - это очень хорошо", - отмечает дроворуб.

По его словам, разные породы высыхают с разной скоростью. Среди тех, что сохнут быстрее, он называет ясень, мягкий клен, вишню, сосну и кедр. Зато белый и красный дуб, гикори и робиния могут потребовать значительно больше времени.

Для контроля состояния топлива эксперт советует использовать влагомер и не ориентироваться только на то, насколько легким стало полено.

"Итак, как я уже говорил, одно из правил - раскалывать дрова на более мелкие куски. Некоторые породы древесины высыхают быстрее: ясень, мягкий клен, вишня, сосна, кедр - эти породы высыхают гораздо быстрее, чем многие другие, такие как белый дуб, красный дуб, стволовой дуб, а также гикори и робиния", - рассказывает специалист.

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Об источнике: YouTube-канал "In The Woodyard"

"In The Woodyard" - американский YouTube-канал, посвященный заготовке, переработке и продаже дров. Автор демонстрирует полный цикл работы с древесиной - от заготовки и распиловки бревен до колки, укладки, сушки, хранения и доставки готовых дров клиентам. Канал ориентирован не только на людей, которые заготавливают дрова для собственных нужд, но и на тех, кто планирует открыть или развивать собственный бизнес по продаже дров.

Согласно описанию канала, автор начал заниматься заготовкой дров ещё в 7 лет, помогая отцу. На момент создания описания ему было 57 лет. По его словам, за годы работы он распилил, расколол и перевёз тысячи кордов древесины. Ранее он доставил около 13 полных кордов излишней древесины, а впоследствии увеличил объемы до более чем 200 кордов.

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