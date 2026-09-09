Не "мучные изделия": как правильно на украинском назвать отдел с выпечкой

Лингвист объяснил, почему следует избегать выражения "мучные изделия".

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Выпечка, Виктор Дяченко / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Почему выражение "мучные изделия" считается калькой

Какое слово является нормативным для названия продукта из муки

Как правильно называть отдел с выпечкой в магазине

В украинском языке есть немало слов, которые кажутся привычными из-за их распространенности в повседневной речи. Однако некоторые из них могут быть кальками или ненормативными конструкциями. Один из таких случаев - выражение "мучные изделия".

Главред рассказывает, почему лучше избегать этого словосочетания, как правильно называть такие продукты и какие варианты можно использовать в разных ситуациях.

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Почему не стоит говорить "мучные изделия"

Филолог и популяризатор украинского языка Виктор Дяченко объяснил, что выражение "мучные изделия" является калькой с русского "мучные изделия". В украинском языке для обозначения продукта, получаемого путем помола зерна, основным литературным словом является "борошно".

В то же время слово "мука" также фиксируется в украинских словарях в значении "измельченное зерно", однако у него есть ещё одно хорошо известное значение - "страдание". Именно поэтому словосочетание "мучные изделия" может звучать для носителя украинского языка неоднозначно.

Объяснение Виктора Дяченко / Фото: скриншот

Видео с объяснением Виктора Дяченко о том, как правильно называть мучные изделия, смотрите по ссылке.

Как правильно называть такие изделия

Нормативный вариант - "борошняные изделия". Именно так уместно называть категорию товаров или отдел в супермаркете, где продают продукцию из муки.

Например, вместо "отдел мучных изделий" лучше сказать "отдел борошняных изделий". Если же ассортимент шире и охватывает не только продукцию из муки, можно использовать название "кулинарные изделия".

Есть и более простой и распространенный вариант - "выпечка". Это слово хорошо подходит для отдела, где продают свежие пирожки, хлеб, круассаны и другие готовые изделия.

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О персоне: Виктор Дяченко Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.

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