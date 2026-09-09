Украина показала новую ракету для 'Ольхи': на что способен боеприпас

В ходе полета ракета может корректировать траекторию в соответствии с заданными координатами.

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Украина представила новую ракету для комплекса "Ольха" / коллаж: Главред, фото: militarnyi.com

Кратко:

Заявленная максимальная дальность полета ракеты составляет 110 километров

Боеприпас оснащен боевой частью массой 220 кг

Украина представила новую ракету для реактивной системы залпового огня "Ольха". Боеприпас, разработанный Конструкторским бюро "ЛУЧ", сейчас проходит завершающий этап испытаний. Образец продемонстрировали на международной выставке MSPO 2026. Об этом сообщает "Милитарный".

Заявленная максимальная дальность полета ракеты составляет 110 километров. Боеприпас оснащен боевой частью массой 220 кг. Его калибр - 300 мм, длина - 7,6 метра, а общая масса достигает 907 кг.

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В ходе полета ракета может корректировать траекторию в соответствии с заданными координатами. Для наведения используются спутниковая навигация и бортовая инерциальная система, что позволяет корректировать ее движение на протяжении всего полета.

Представленный на выставке образец получил измененную конструкцию хвостовой части. В ней используется вращающийся блок, благодаря которому корпус ракеты остается стабилизированным во время полета.

В предыдущих вариантах боеприпасов семейства вокруг продольной оси вращалась вся ракета. Новое техническое решение предусматривает вращение только соответствующего блока в хвостовой части, что позволило изменить принцип стабилизации боеприпаса.

Таким образом, новая разработка "ЛУЧ" сочетает дальность до 110 км, возможность корректировки траектории на всем протяжении полета и обновленную конструкцию системы стабилизации.

Фото: militarnyi.com

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Как писал ранее Главред, украинские беспилотники средней дальности оказывают все более заметное влияние на ход боевых действий, эффективно поражая российские логистические маршруты и осложняя снабжение войск. Однако, как отмечают аналитики, даже широкое применение таких БПЛА вряд ли станет решающим фактором, который позволит Украине самостоятельно вернуть оккупированные территории.

Также ранее Украина запустила новую модель ведения войны: дронно-штурмовые подразделения, которые объединяют пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть.

В Минобороны отмечают, что речь идет не об отдельных группах операторов, а о целостных боевых подразделениях, где пехота, воздушные дроны и наземные роботизированные платформы работают синхронно.

Испытания в боевых условиях автономного дрона-перехватчика против российских "Шахедов" успешно прошли в Харьковской области.

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Об РСЗО: "Ольха" "Ольха" - украинская тяжелая реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 300 мм с корректируемыми высокоточными боеприпасами. Комплекс был разработан киевским конструкторским бюро "Луч" на основе советской РСЗО 9К58 "Смерч", однако "Ольха" принципиально отличается от советского предшественника наличием системы точного наведения для каждой отдельной ракеты. Каждая ракета управляется в полете при помощи газодинамических рулей и спутниковой/инерциальной навигации. Во время залпа комплекс может наводить каждую из 12 ракет на свою отдельную цель. Калибр 300 мм делает эти ракеты значительно мощнее и разрушительнее, чем снаряды более легких западных систем вроде HIMARS (227 мм). Ракеты и система управления производятся силами украинского оборонно-промышленного комплекса.

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