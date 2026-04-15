Украина внедряет новую модель ведения войны: что известно о дроново-штурмовых подразделениях

Дарья Пшеничник
15 апреля 2026, 21:07
Новейшие подразделения уже успешно продемонстрировали свою эффективность на юге Украины.

В Минобороны рассказали о дроново-штурмовых подразделениях / Коллаж: Главред, фото: 22-я отдельная механизированная бригада

Главное из новости:

  • Дроново-штурмовые подразделения уже меняют ведение боя
  • Беспилотники и пехота работают как единая система

Украина запустила новую модель ведения войны: дроново-штурмовые подразделения, которые объединяют пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве отмечают, что речь идет не об отдельных группах операторов, а о целостных боевых подразделениях, где пехота, воздушные дроны и наземные роботизированные платформы работают синхронно. Такой формат позволяет быстрее обнаруживать цели, точнее наносить удары и снижать риски для военных.

По данным Минобороны, именно благодаря внедрению этой модели Силы обороны с февраля освободили значительные территории, где ранее враг удерживал укрепленные позиции. Дроново-штурмовые группы стали ключевым элементом прорывов на сложных участках фронта.

Первые подразделения нового типа уже прошли боевую проверку на юге Украины.

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска пытаются осуществить обход украинских сил на Ореховском направлении, делая ставку на фланговые действия. Об этом в эфире Киев24 сообщил директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Кроме того, войска РФ активизировали переброску техники из Бердянска на север Донецкой области, воспользовавшись пасхальным перемирием. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Напомним, что аналитический портал DeepState обновил интерактивную карту боевых действий. Оккупационные войска РФ захватили населенный пункт на Гуляйпольском направлении.

О ведомстве: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины — центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

Пожары, раненые, среди которых дети: РФ нанесла удар по Днепру, первые детали

