"На подходе": Трамп сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

Кратко:
- Трамп заявил о скором завершении войны
- США активизируют дипломатические усилия
- Готовят визит спецпредставителей в Киев
Президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в скором достижении договоренностей о прекращении войны в Украине. Об этом он сообщил в эфире Fox Business.
Американский лидер напомнил о собственном опыте в международной политике и урегулировании конфликтов.
"Я урегулировал восемь войн, девятая на подходе", — заявил Трамп, подчеркивая активную работу своей администрации над украинским направлением.
Возможный визит в Киев
Его заявление прозвучало на фоне активизации дипломатических усилий Вашингтона, которые переходят в практическую плоскость. В ближайшее время в Киев могут прибыть специальные представители Белого дома — Стив Виткофф и Джаред Кушнер.
Ожидается, что визит делегации будет посвящен очередному раунду переговоров о возможных параметрах будущего мирного соглашения с страной-агрессором Россией.
В то же время конкретные детали плана Трампа пока не раскрываются, однако президент США неоднократно подчеркивал свое намерение как можно скорее прекратить боевые действия.
Новость дополняется . . . . . . . .
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред