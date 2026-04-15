"На подходе": Трамп сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

Президент США заявил, что уверен в возможности скорейшего достижения договоренностей о прекращении войны в Украине.

По словам Трампа, он уже завершил восемь войн / Коллаж: Главред, фото: 22-я отдельная механизированная бригада, ОП Украины

Президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в скором достижении договоренностей о прекращении войны в Украине. Об этом он сообщил в эфире Fox Business.

Американский лидер напомнил о собственном опыте в международной политике и урегулировании конфликтов.

"Я урегулировал восемь войн, девятая на подходе", — заявил Трамп, подчеркивая активную работу своей администрации над украинским направлением.

Возможный визит в Киев

Его заявление прозвучало на фоне активизации дипломатических усилий Вашингтона, которые переходят в практическую плоскость. В ближайшее время в Киев могут прибыть специальные представители Белого дома — Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Ожидается, что визит делегации будет посвящен очередному раунду переговоров о возможных параметрах будущего мирного соглашения с страной-агрессором Россией.

В то же время конкретные детали плана Трампа пока не раскрываются, однако президент США неоднократно подчеркивал свое намерение как можно скорее прекратить боевые действия.

