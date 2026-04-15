"Вся жизнь в одной машине": история дедушки на "жигулях" в Киеве получила продолжение

История 70-летнего переселенца Николая Матвеенко получила продолжение. После перенесенных утрат он получил неожиданную помощь и новый автомобиль.

Пенсионер получил новую машину

Дедушка-переселенец из Донецкой области получил в подарок новую машину

История Николая Матвеенко стала известна после вирусного видео, на котором его автомобиль со всем имуществом заглох в Киеве

Соучредитель monobank Олег Гороховский решил помочь переселенцу из Донецкой области, который добрался до Киева на старом автомобиле, перевозя в нем все свое имущество, и подарил ему новую машину. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что передал Николаю Матвеенко автомобиль Peugeot Landtrek в улучшенной комплектации с экономичным двигателем.

"Двигатель экономичный, расход топлива будет как у его Жигуля, а то и меньше. Спасибо Николаю за "тормозок" с домашними яйцами, тушенкой, медом и щучьей икрой, все съем. Невероятно светлый человек!", — говорится в сообщении.

Сам Николай Матвеенко рассказал, что приехал в столицу за автомобилем и был приятно удивлен отношением и поддержкой.

"Мы приехали в Киев, в салоне стояла белая машина с бантом на капоте. Подарили автомобиль, а кроме него еще дали коньяк и другие подарки. Затем сотрудники начали знакомить меня с машиной", — отметил он в комментарии "Суспильному".

Что известно о Николае Матвиенко

Николай Матвиенко из села Камень Новгород-Северской общины в Черниговской области стал героем вирусного видео из Киева, на котором видно, как полиция буксирует его перегруженный автомобиль, на котором он эвакуировался из-под обстрелов, к станции техобслуживания.

70-летний мужчина ранее жил с семьей на Донбассе, однако из-за войны был вынужден переехать в Черниговскую область. Во время вражеского обстрела он потерял жену.

После этого он собрал все свои вещи и отправился в путь. В старый ВАЗ он погрузил имущество, бытовую технику, а также 18 кур и собаку. Однако автомобиль не выдержал нагрузки и сломался уже в столице.

На растерянного мужчину обратили внимание прохожие, которые и вызвали правоохранителей.

"Патрульные Алина Яцюк, Иван Гавриленко, Артур Чайка и Олег Задерей пообщались с мужчиной, поддержали, успокоили и помогли. Совместными усилиями отбуксировали автомобиль в автосервис, чтобы мужчина мог починить машину и двинуться дальше", - говорится в сообщении Нацполиции.

Скандалы с monobank — последние новости по теме

вокруг monobank разразился громкий скандал после того, как совладелец банка Олег Гороховский опубликовал в соцсетях фото клиентки, сделанное во время видеоверификации. Причиной стало предположение, что на заднем плане был российский флаг.

Впоследствии клиентка банка Карина Кольб объяснила, что на фото был словенский флаг, а она проходила верификацию, находясь в квартире своей подруги из Словении. По ее словам, она не обратила внимания на декор в помещении, поскольку процедура видеопроверки началась неожиданно.

Национальный банк Украины обратился за разъяснениями относительно действий соучредителя monobank Олега Гороховского, который обнародовал фото клиентки и публично связал ее с якобы пророссийскими взглядами.

