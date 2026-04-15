Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Потери РФ в войне достигли критического уровня: Федоров раскрыл цифры

Дарья Пшеничник
15 апреля 2026, 18:01
По словам Федорова, на поле боя Украина не только удерживает позиции, но и усиливает давление.
потери РФ на фронте
потери РФ на фронте / Коллаж: Главред, фото: ГУР МО Украины, Генштаб ВСУ/Facebook

Главное из новости:

видео дня
  • РФ теряет больше, чем успевает мобилизовать
  • Украина усиливает давление и эффективность ПВО

Украина фиксирует беспрецедентные темпы истощения российских сил: по словам министра обороны Михаила Федорова, агрессор ежедневно теряет в среднем 254 военных на каждый квадратный километр боевых действий.

Самой горячей точкой остается Донецкая область, где средний показатель достигает 428 ликвидированных оккупантов на кв. км.

"На поле боя мы не только удерживаем позиции — мы наращиваем давление. Потери России достигли уровня, превышающего темпы ее мобилизации", — подчеркнул Федоров во время заседания "Рамштайна".

Он также сообщил, что зимой РФ выпустила по Украине сотни ракет различных типов и 27 тысяч "Шахедов", однако усиленная система ПВО позволила перехватывать до 80% крылатых ракет и 90% дронов.

Михаил Федоров
Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Потери армии РФ за последние сутки

Генштаб 15 апреля обнародовал обновленную статистику: общие потери российского личного состава уже оцениваются в 1 313 970 человек, из которых 1 010 — только за последние сутки. Также уничтожено 11 864 танка, более 40 тысяч артиллерийских систем, 435 самолетов, 350 вертолетов и почти 240 тысяч БПЛА оперативно-тактического уровня.

Ситуация на фронте — последние новости Украины

Главред ранее писал, что, несмотря на значительные потери, оккупанты не снижают интенсивность боевых действий и продолжают подготовку к новым наступательным операциям. После кратковременного снижения активности враг вновь перегруппировывается и накапливает ресурсы для продолжения весенне-летней кампании. Об этом в эфире рассказал военный обозреватель Иван Тимочко.

Напомним, оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских военных в Сумской области. Вражеские войска продвигаются по газопроводу. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко. В то же время он подчеркнул, что эти штурмовые действия в приграничной зоне не следует считать наступлением на Сумы.

Кроме того, российские оккупационные войска пытаются осуществить обход украинских сил на Ореховском направлении, делая ставку на фланговые действия. Об этом в эфире "Киев24" сообщил директор программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

О личности: Михаил Федоров

Федоров Михаил — украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Штаба Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины
Ещё
Реклама

Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбище
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять