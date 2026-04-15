Потери РФ в войне достигли критического уровня: Федоров раскрыл цифры

По словам Федорова, на поле боя Украина не только удерживает позиции, но и усиливает давление.

Потери РФ на фронте

Главное из новости:

РФ теряет больше, чем успевает мобилизовать

Украина усиливает давление и эффективность ПВО

Украина фиксирует беспрецедентные темпы истощения российских сил: по словам министра обороны Михаила Федорова, агрессор ежедневно теряет в среднем 254 военных на каждый квадратный километр боевых действий.

Самой горячей точкой остается Донецкая область, где средний показатель достигает 428 ликвидированных оккупантов на кв. км.

"На поле боя мы не только удерживаем позиции — мы наращиваем давление. Потери России достигли уровня, превышающего темпы ее мобилизации", — подчеркнул Федоров во время заседания "Рамштайна".

Он также сообщил, что зимой РФ выпустила по Украине сотни ракет различных типов и 27 тысяч "Шахедов", однако усиленная система ПВО позволила перехватывать до 80% крылатых ракет и 90% дронов.

Михаил Федоров

Потери армии РФ за последние сутки

Генштаб 15 апреля обнародовал обновленную статистику: общие потери российского личного состава уже оцениваются в 1 313 970 человек, из которых 1 010 — только за последние сутки. Также уничтожено 11 864 танка, более 40 тысяч артиллерийских систем, 435 самолетов, 350 вертолетов и почти 240 тысяч БПЛА оперативно-тактического уровня.

Ситуация на фронте — последние новости Украины

Главред ранее писал, что, несмотря на значительные потери, оккупанты не снижают интенсивность боевых действий и продолжают подготовку к новым наступательным операциям. После кратковременного снижения активности враг вновь перегруппировывается и накапливает ресурсы для продолжения весенне-летней кампании. Об этом в эфире рассказал военный обозреватель Иван Тимочко.

Напомним, оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских военных в Сумской области. Вражеские войска продвигаются по газопроводу. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко. В то же время он подчеркнул, что эти штурмовые действия в приграничной зоне не следует считать наступлением на Сумы.

Кроме того, российские оккупационные войска пытаются осуществить обход украинских сил на Ореховском направлении, делая ставку на фланговые действия. Об этом в эфире "Киев24" сообщил директор программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Вас может заинтересовать:

О личности: Михаил Федоров Федоров Михаил — украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Штаба Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

