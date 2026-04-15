'Больше всего горжусь': Венс возмутил заявлением о прекращении помощи Украине

Венс подчеркнул, что США не будут закупать оружие и не будут поставлять его Украине.

Венс высказался о помощи Украине

Главное:

Венс гордится тем, что США прекратили финансирование войны в Украине

По его мнению, финансирование Украины нецелесообразно

Он также назвал помощь Украине "бизнесом"

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что очень гордится тем, что администрация Белого дома прекратила финансирование войны в Украине. Об этом американский чиновник высказался во время выступления в Университете Джорджии.

Он упомянул об Украине, когда рассказывал о встречах с американцем украинского происхождения во время предвыборной кампании.

По его словам, во время встречи мужчина подчеркивал, что США должны поддерживать Украину.

Однако вице-президент отметил, что лично он и тогда, и сейчас убежден, что финансирование Украины нецелесообразно.

Джей Ди Вэнс

"Честно говоря, это одно из тех решений, которыми я больше всего горжусь в нашей администрации. Мы сказали Европе: "Если хотите покупать оружие — пожалуйста, но США не будут покупать оружие и не будут отправлять его в Украину". Мы просто вышли из этого бизнеса. И это очень хорошо", — добавил Венс.

Как сообщал Главред, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Бельгия и Испания в 2026 году предоставят Украине по 1 млрд евро оборонной помощи. Помимо финансовой поддержки, Украина также получит дополнительные истребители F-16 и запчасти к ним.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Вашингтон может направить оружие, которое было предназначено для Украины, на проведение операций на Ближнем Востоке.

Кроме того, издание Bloomberg писало, что помощь Украине из пакета в размере 8,1 миллиарда долларов от Международного валютного фонда находится под угрозой. Причиной этого является то, что в Верховной Раде задерживают соответствующие решения.

Читайте также:

О личности: Джей Ди Венс Джеймс Дэвид Венс родился 2 августа 1984 года в Мидлтауне, Огайо. 50-й вице-президент США, член Республиканской партии США. Известен как писатель, финансист, комментатор, политик, корпоративный юрист.

