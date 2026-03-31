'Победа невозможна, просто никак': политик рассказал, когда Путин остановит войну

Екс-заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов заявил, что ресурсная военная промышленность находится в глубоком кризисе.

https://glavred.info/war/pobeda-nevozmozhna-prosto-nikak-politik-rasskazal-kogda-putin-ostanovit-voynu-10753229.html Ссылка скопирована

Путин обречен на поражение

Ключевые тезисы Милова:

Возможностей победы Путина в этой войне нет

Военная промышленность РФ находится в глубоком кризисе

Путин может вести наступление лишь ограниченный период

Несмотря на попытки наступления и агрессивную риторику Кремля, Россия не имеет реальных шансов на военную победу над Украиной. Ресурсная база агрессора истощается, а военная промышленность находится в глубоком кризисе. Об этом во время чата на Главреде рассказал экономист, политик и экс-заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов.

"У России нет возможности продолжать эту войну долго. Мы говорим о очень ограниченном периоде, когда Путин может пытаться наступать. Вопрос о том, когда остановить боевые действия, висит в воздухе. Все сводится лишь к личной зацикленности Путина, но ресурсная реальность вернет его на землю", - заявил он. видео дня

Милов убежден, что военная победа РФ над Украиной невозможна. Сейчас главный вопрос состоит не в результате боевых действий, а в условиях будущего прекращения огня.

"Военная победа Путина над Украиной вообще невозможна, просто никак. Вопрос в том, на каких условиях будет прекращение огня, и как создать гарантии для того, чтобы Россия не продолжала агрессивные действия и не нападала в будущем. А вести войну к каким-то новым завоеваниям, даже не к победе, у Путина возможности нет", - добавил эксперт.

Смотрите видео, в котором Владимир Милов рассказал о денежном голоде и других проблемах в российском войске, а также о том, почему в России задумываются о сокращении масштабов боевых действий в Украине:

Война в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, США рассматривают территориальные уступки как вариант прекращения войны. Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не является агрессором и не готова "платить" собственными землями.

Также на Александровском направлении ВСУ освободили 480 кв. км территории. Российские оккупанты не смогли реализовать свой план наступления на нескольких направлениях, несут значительные потери и отступают, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Кроме этого, Украина получила от отдельных союзников предупреждение о возможном ограничении ударов по российскому нефтяному сектору из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. В то же время глава государства подтвердил готовность Киева к пасхальному перемирию при условии двустороннего прекращения атак по украинской энергетике.

Читайте также:

О персоне: Владимир Милов Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) – российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в области энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997-2002 гг. – работал в правительстве РФ. Май-октябрь 2002 г. – заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год – член политсовета движения "Солидарность". В 2010-2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году выехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред