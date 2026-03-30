Украина может провалить подготовку к следующей зиме — названа причина

Зеленский предупредил, что задержка финансовой помощи от ЕС создает риски для подготовки Украины к зиме, в частности в сфере защиты инфраструктуры.

Украина может провалить подготовку к следующей зиме

Блокирование помощи от ЕС может подорвать подготовку Украины к следующей зиме

Лидеры ЕС должны принять решение относительно кредита на 90 миллиардов для Украины

Из-за блокирования кредита от Евросоюза на 90 млрд евро, из которых 45 млрд планировалось получить уже в этом году, Украина рискует не успеть должным образом подготовиться к следующей зиме. Об этом президент Украины заявил во время общения с медиа в Киеве вместе с временным премьер-министром Болгарии Андреем Гюровым.

Отвечая на вопрос о рисках из-за блокирования финансовой помощи со стороны ЕС, Владимир Зеленский отметил, что наибольшие угрозы связаны с подготовкой к зиме. По его словам, существует комплексный план защиты энергетической и водной инфраструктуры, который предусматривает завершение как минимум физической защиты объектов до начала холодов, а также включает различные элементы противовоздушной обороны.

Он отметил, что в марте все регионы Украины, в частности и Киев, утвердили соответствующие планы устойчивости, и с начала апреля ожидался активный этап их реализации. Однако из-за отсутствия финансирования масштабные работы так и не начались.

"Поэтому эта отсрочка является риском в отношении зимы. И сейчас поставлены максимальные различные задачи по поиску финансов", - добавил глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что решение о выделении кредита, в частности первого транша в 45 млрд евро, зависит от лидеров стран Европейского Союза.

"Мы можем очень много говорить о поддержке Украины и о защите, при том, что деньги для поддержки и для защиты заблокированы. Надо это решать. Очень верим в то, что лидеры Европы намного сильнее вместе, чем тот или иной один человек", - резюмирует он.

Финансовая помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Будапешт выступил против предоставления Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах. По данным издания, 20 января посол Венгрии при Евросоюзе высказал возражение относительно механизма, который предусматривает привлечение средств через выпуск долговых обязательств под гарантии бюджета ЕС.

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил, что в будущем может поддержать блокирование этого кредита, фактически присоединившись к позиции Венгрии.

Кроме того, под угрозой оказалось получение Украиной помощи от МВФ на сумму 8,1 миллиарда долларов. По информации Bloomberg, причиной является задержка с принятием необходимых решений в Верховной Раде. До конца марта парламент должен согласовать ряд изменений, в частности повышение налогов для бизнеса и населения. Усложняет ситуацию и внутренний конфликт, из-за которого часть депутатов фактически блокирует принятие решений на фоне напряженных отношений с президентом Владимиром Зеленским.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационный спротив". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

