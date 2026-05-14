В России признали, что война может закончиться только поражением Кремля

Анна Косик
14 мая 2026, 17:31
Сторонник Путина снял "розовые очки" и трезво оценил результаты России в войне.
димитриев, путин
Поражение Путина теперь очевидно даже для его сторонников / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, скриншот из видео

Кратко:

  • Пропагандисты признают невозможность выхода РФ из войны без потерь
  • Санкции и удары по инфраструктуре подорвали экспортный потенциал РФ
  • Западная поддержка не позволит заставить Киев пойти на территориальные уступки

Из-за продолжения полномасштабной войны в стране-агрессоре России ухудшается ситуация. Об этом перестают молчать даже предатели Украины и ярые сторонники Кремля.

В частности, пропагандист Игорь Димитриев сегодня, 14 мая, написал в своем Telegram, что война в Украине может закончиться только поражением РФ. По его мнению, у Кремля уже не осталось вариантов, как "выйти из ситуации без больших потерь".

"Стратегия, выбранная противником России еще в 2022 году, только сейчас начала давать устойчивый результат. Медленное отступление ВСУ, истощение российских вооруженных сил, санкции, удары по инфраструктуре и экспорту. Все это накапливало эффект четыре года и только сейчас российская экономика растратила ресурс, что сразу отразилось на настроениях внутри страны", — сетует предатель.

Димитриев отметил, что Украине нет смысла останавливаться, ведь она имеет поддержку партнеров, а также западные союзники вряд ли смогут заставить Киев "подписать сдачу Славянска".

Славянск / Инфографика: Главред

Пропагандист заметил, что Россия сейчас никак не может переломить ход боевых действий, ведь даже усиление атак на гражданское население не убедит украинцев капитулировать. В то же время экономическая ситуация в стране ухудшается.

Когда может закончиться война в Украине

Главред писал, что, по словам начальника Генштаба армии Бельгии Фредерика Вансины, война в Украине завершится до 2030 года, что даст время Европе подготовиться к возможным угрозам со стороны России.

К этому времени Европа обязательно должна усилить свою обороноспособность и выйти на такой уровень военной готовности, чтобы послать четкий сигнал российскому диктатору.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что по информации Владимира Зеленского, за ночь 14 мая россияне выпустили по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет. Были удары баллистическими, аэробаллистическими и крылатыми ракетами.

Впоследствии стало известно, что в Киеве возросло число жертв массированной российской атаки в ночь на 14 мая. Из-под завалов многоэтажки в Дарницком районе спасатели извлекли тела еще семи человек, среди них — 12-летняя девочка.

Накануне стало известно, что в Украине могут измениться правила отсрочки от мобилизации. Законопроект "О справедливой отсрочке и участии в обороне" №15237, зарегистрированный в Верховной Раде, предлагает изменить саму логику отсрочки.

О личности: Игорь Димитриев

Игорь Димитриев — бывший украинский пророссийский политик-сепаратист, который в 2014 году бежал в Россию, затем — российский политик и медиа-деятель, активно продвигающий поддержку российской агрессии против Украины, пишет Википедия.

перемирие новости России война в Украине пропаганда
