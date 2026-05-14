В России признали, что война может закончиться только поражением Кремля

Кратко:
- Пропагандисты признают невозможность выхода РФ из войны без потерь
- Санкции и удары по инфраструктуре подорвали экспортный потенциал РФ
- Западная поддержка не позволит заставить Киев пойти на территориальные уступки
Из-за продолжения полномасштабной войны в стране-агрессоре России ухудшается ситуация. Об этом перестают молчать даже предатели Украины и ярые сторонники Кремля.
В частности, пропагандист Игорь Димитриев сегодня, 14 мая, написал в своем Telegram, что война в Украине может закончиться только поражением РФ. По его мнению, у Кремля уже не осталось вариантов, как "выйти из ситуации без больших потерь".
"Стратегия, выбранная противником России еще в 2022 году, только сейчас начала давать устойчивый результат. Медленное отступление ВСУ, истощение российских вооруженных сил, санкции, удары по инфраструктуре и экспорту. Все это накапливало эффект четыре года и только сейчас российская экономика растратила ресурс, что сразу отразилось на настроениях внутри страны", — сетует предатель.
Димитриев отметил, что Украине нет смысла останавливаться, ведь она имеет поддержку партнеров, а также западные союзники вряд ли смогут заставить Киев "подписать сдачу Славянска".
Пропагандист заметил, что Россия сейчас никак не может переломить ход боевых действий, ведь даже усиление атак на гражданское население не убедит украинцев капитулировать. В то же время экономическая ситуация в стране ухудшается.
Когда может закончиться война в Украине
Главред писал, что, по словам начальника Генштаба армии Бельгии Фредерика Вансины, война в Украине завершится до 2030 года, что даст время Европе подготовиться к возможным угрозам со стороны России.
К этому времени Европа обязательно должна усилить свою обороноспособность и выйти на такой уровень военной готовности, чтобы послать четкий сигнал российскому диктатору.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Главред писал, что по информации Владимира Зеленского, за ночь 14 мая россияне выпустили по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет. Были удары баллистическими, аэробаллистическими и крылатыми ракетами.
Впоследствии стало известно, что в Киеве возросло число жертв массированной российской атаки в ночь на 14 мая. Из-под завалов многоэтажки в Дарницком районе спасатели извлекли тела еще семи человек, среди них — 12-летняя девочка.
Накануне стало известно, что в Украине могут измениться правила отсрочки от мобилизации. Законопроект "О справедливой отсрочке и участии в обороне" №15237, зарегистрированный в Верховной Раде, предлагает изменить саму логику отсрочки.
О личности: Игорь Димитриев
Игорь Димитриев — бывший украинский пророссийский политик-сепаратист, который в 2014 году бежал в Россию, затем — российский политик и медиа-деятель, активно продвигающий поддержку российской агрессии против Украины, пишет Википедия.
