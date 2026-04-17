'Зашла в тупик': в Европе поразили назвав год окончания войны в Украине

Ключевые тезисы:
- Вероятно, война в Украине завершится до 2030 года
- К этому времени Европа должна усилить собственную обороноспособность
- Сейчас Россия сохраняет значительный военный потенциал
Начальник Генштаба армии Бельгии Фредерик Вансина рассчитывает, что война в Украине завершится до 2030 года, что даст время Европе подготовиться к возможным угрозам со стороны страны-агрессора России. Об этом он сказал в интервью Le Soir.
"2030 год будет тяжелым временем для Европы. К тому времени война в Украине, мы надеемся, закончится. Россия будет там со своей армией численностью от 650 000 до 700 000 опытных солдат", — говорится в заявлении.
По его словам, к этому времени Европа должна усилить свою обороноспособность и выйти на такой уровень военной готовности, чтобы послать четкий сигнал российскому диктатору.
"Поэтому в 2030 году мы должны иметь возможность сказать Владимиру Путину, что даже без американцев он не выиграет войну против Европы. У нас еще есть несколько лет впереди. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые выигрывают для нас это время. Вот почему мы так решительно их поддерживаем", — подчеркнул он.
Вансина также добавил, что сейчас война в Украине фактически зашла в тупик, однако Россия сохраняет значительный военный потенциал — на фронте находится до 700 тысяч опытных военных.
"Как только этот конфликт в Украине закончится, нам нужно будет быть достаточно сильными в Европе, чтобы сдерживать россиян. И все это на фоне наших нынешних отношений с Соединенными Штатами", — подытожил он.
Что означают заявления о войне до 2030 года
В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что когда из Европы раздаются мнения о войне до 2030 года, речь идет об инициативе Readiness 2030, которая предусматривает укрепление оборонного потенциала ЕС именно к этому сроку.
По его словам, это позволит европейским странам быть готовыми к нападению России.
"Сейчас некоторые чиновники в ЕС думают, что у них еще есть время. Я же считаю, что нет и слишком долго тянули", — подчеркнул Коваленко.
Провокации РФ в странах НАТО — что известно
Как сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко говорил, что Россия готовится развернуть новую волну информационных и гибридных провокаций против Европы, и это может произойти уже в ближайшее время.
Глава вооруженных сил Швеции Михаэль Классон заявлял, что Швеция не исключает, что армия России в ближайшее время может захватить один из островов Балтийского моря. И таким образом проверить, как НАТО отреагирует на провокацию.
Кроме того, украинский Центр противодействия дезинформации сообщал, что спецслужбы страны-агрессора России начали масштабную операцию по картографированию критической инфраструктуры Швеции. Кремль готовит почву для реальных диверсий и саботажа.
Читайте также:
- "Кровавая мясорубка": раскрыт тревожный сценарий новой войны в Европе
- "На подходе": Трамп сделал громкое заявление о завершении войны в Украине
- У Путина есть три варианта: в ЦПД назвали вероятный год завершения войны
О личности: Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПС", — подчеркнул Андрей Коваленко.
