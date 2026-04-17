'Зашла в тупик': в Европе поразили назвав год окончания войны в Украине

Отмечается, что Европа должна послать Путину четкий сигнал.

Сроки окончания войны в Украине / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Вероятно, война в Украине завершится до 2030 года

К этому времени Европа должна усилить собственную обороноспособность

Сейчас Россия сохраняет значительный военный потенциал

Начальник Генштаба армии Бельгии Фредерик Вансина рассчитывает, что война в Украине завершится до 2030 года, что даст время Европе подготовиться к возможным угрозам со стороны страны-агрессора России. Об этом он сказал в интервью Le Soir.

"2030 год будет тяжелым временем для Европы. К тому времени война в Украине, мы надеемся, закончится. Россия будет там со своей армией численностью от 650 000 до 700 000 опытных солдат", — говорится в заявлении.

По его словам, к этому времени Европа должна усилить свою обороноспособность и выйти на такой уровень военной готовности, чтобы послать четкий сигнал российскому диктатору.

"Поэтому в 2030 году мы должны иметь возможность сказать Владимиру Путину, что даже без американцев он не выиграет войну против Европы. У нас еще есть несколько лет впереди. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые выигрывают для нас это время. Вот почему мы так решительно их поддерживаем", — подчеркнул он.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Вансина также добавил, что сейчас война в Украине фактически зашла в тупик, однако Россия сохраняет значительный военный потенциал — на фронте находится до 700 тысяч опытных военных.

"Как только этот конфликт в Украине закончится, нам нужно будет быть достаточно сильными в Европе, чтобы сдерживать россиян. И все это на фоне наших нынешних отношений с Соединенными Штатами", — подытожил он.

Что означают заявления о войне до 2030 года

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что когда из Европы раздаются мнения о войне до 2030 года, речь идет об инициативе Readiness 2030, которая предусматривает укрепление оборонного потенциала ЕС именно к этому сроку.

По его словам, это позволит европейским странам быть готовыми к нападению России.

"Сейчас некоторые чиновники в ЕС думают, что у них еще есть время. Я же считаю, что нет и слишком долго тянули", — подчеркнул Коваленко.

Провокации РФ в странах НАТО — что известно

Как сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко говорил, что Россия готовится развернуть новую волну информационных и гибридных провокаций против Европы, и это может произойти уже в ближайшее время.

Глава вооруженных сил Швеции Михаэль Классон заявлял, что Швеция не исключает, что армия России в ближайшее время может захватить один из островов Балтийского моря. И таким образом проверить, как НАТО отреагирует на провокацию.

Кроме того, украинский Центр противодействия дезинформации сообщал, что спецслужбы страны-агрессора России начали масштабную операцию по картографированию критической инфраструктуры Швеции. Кремль готовит почву для реальных диверсий и саботажа.

О личности: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПС", — подчеркнул Андрей Коваленко.

