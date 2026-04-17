Кремль готовится "раскачивать" ЕС и НАТО: на какую операцию "подбили" Путина

Россия готовится к новым провокациям в странах ЕС.

РФ готовится к новым провокациям в странах Европы

Главное из новости:

РФ готовит новые гибридные провокации против Европы

Кремль пытается подорвать поддержку Украины

Государство-агрессор Россия готовится развернуть новую волну информационных и гибридных провокаций против Европы, и это может произойти уже в ближайшее время. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, предупредив о попытках Кремля расшатать единство Запада.

По его словам, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин убеждает российское руководство, что сейчас якобы наступил "удачный момент" для давления на ЕС и НАТО. Цель — уменьшить поддержку Украины, используя запугивание, фейки и информационные операции.

Коваленко отметил, что такие планы Кремля свидетельствуют не о силе, а о слабости российской системы, которая не способна противостоять современным вызовам. Он подчеркнул:

"Очередная идея старых дедов, которая не сработает и лишь демонстрирует неготовность РФ к растущим технологическим угрозам для них в случае отсутствия желания прекратить войну. Потому что Россия сейчас — решето с кучей дыр".

Эксперты отмечают, что Москва может активизировать кампании по созданию паники, распространению фейковых "угроз" и дискредитации западных правительств. Такие действия уже неоднократно предшествовали попыткам Кремля повлиять на политические процессы в Европе.

Угроза РФ для НАТО — что известно

Как сообщал Главред, Кремль резко усиливает информационное давление на соседей по НАТО, создавая почву для возможных провокаций в их воздушном пространстве.

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач говорил, что вероятность проведения Российской Федерацией провокации в странах Балтии достаточно высока. В России уже происходят определенные действия, которые можно рассматривать как предпосылки или подготовку к такого рода наступлению или ограниченной провокационной операции.

Также известно, что спецслужбы страны-агрессора России начали масштабную операцию по картографированию критической инфраструктуры Швеции. Кремль готовит почву для реальных диверсий и саботажа.

О личности: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПС", — подчеркнул Андрей Коваленко.

