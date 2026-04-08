Трамп начинает переговоры о выходе США из НАТО — заявление Белого дома

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генсеком НАТО Марком Рютте выход США из Североатлантического альянса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга, который транслировал официальный канал Белого дома в YouTube.

"Президент (Трамп, — ред.) уже обсуждал этот вопрос, и, по моему мнению, он обсудит его через несколько часов с генеральным секретарем Рютте, и, возможно, вы услышите об этом непосредственно от президента после этой встречи позже сегодня днем. Спасибо", — указала она.

Левитт также передала позицию президента США по поводу НАТО, отметив, что ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива уже стала испытанием для Альянса, с которым он не справился.

Она добавила, что вызывает беспокойство то, что в течение последних шести недель НАТО, по ее словам, отдалилось от интересов американского общества, которое и финансировало Альянс.

