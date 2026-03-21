Трамп променял НАТО на Путина и "уколол" Зеленского - журналистка

Американский лидер подверг критике союзников по НАТО, заявив, что они "абсолютно ничем не помогли"

Трамп выбрал Путина вместо союзников

Трамп резко высказался в сторону Зеленского

Американский лидер подверг критике союзников по НАТО

Президент США Дональд Трамп выразил больше доверия российскому диктатору Владимиру Путину, чем европейским союзникам.

С таким заявлением выступила журналистка канала MS NOW Стефани Руле Она также отметила, что, по его мнению, с президентом Украины Владимиром Зеленским "очень трудно иметь дело, труднее, чем с Путиным".

В эфире программы Ana Cabrera Reports Руле рассказала, что беседа началась с обсуждения Ирана. Трамп заявил, что США "могут уйти хоть завтра, потому что уничтожили большую часть страны и их власть". При этом он признал, что режим аятолл не побежден окончательно и "может восстановиться".

Кроме того, американский лидер подверг критике союзников по НАТО, заявив, что они "абсолютно ничем не помогли" в контексте конфликта с Ираном, однако подчеркнул, что США не нуждаются в их поддержке.

Говоря о роли Украины на Ближнем Востоке, Трамп заявил, что все высказывания Зеленского "делаются в политических и пиар-целях". "Они ничего не сделали", — подчеркнул он.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, у Украины есть несколько предложений, способных способствовать прекращению боевых действий. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что не исключает возможности выхода президента США Дональда Трампа из переговорного процесса по миру в Украине. В таком случае, по его словам, Европейский Союз должен продолжить мирные инициативы. Однако пока о таком сценарии речи не идет, и ЕС должен и в дальнейшем оказывать давление на Москву и поддерживать Украину.

Напомним, что Украина готова к новому раунду переговоров с США и Россией. Однако дата и место проведения встречи пока не определены из-за расхождений в позициях Вашингтона и Москвы. Об этом Зеленский сообщил журналистам после визита во Францию.

Вам может быть интересно:

