Трамп променял НАТО на Путина и "уколол" Зеленского - журналистка

Сергей Кущ
21 марта 2026, 01:05
Американский лидер подверг критике союзников по НАТО, заявив, что они "абсолютно ничем не помогли"
Трамп выбрал Путина вместо союзников

Президент США Дональд Трамп выразил больше доверия российскому диктатору Владимиру Путину, чем европейским союзникам.

С таким заявлением выступила журналистка канала MS NOW Стефани Руле Она также отметила, что, по его мнению, с президентом Украины Владимиром Зеленским "очень трудно иметь дело, труднее, чем с Путиным".

В эфире программы Ana Cabrera Reports Руле рассказала, что беседа началась с обсуждения Ирана. Трамп заявил, что США "могут уйти хоть завтра, потому что уничтожили большую часть страны и их власть". При этом он признал, что режим аятолл не побежден окончательно и "может восстановиться".

Кроме того, американский лидер подверг критике союзников по НАТО, заявив, что они "абсолютно ничем не помогли" в контексте конфликта с Ираном, однако подчеркнул, что США не нуждаются в их поддержке.

Говоря о роли Украины на Ближнем Востоке, Трамп заявил, что все высказывания Зеленского "делаются в политических и пиар-целях". "Они ничего не сделали", — подчеркнул он.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, у Украины есть несколько предложений, способных способствовать прекращению боевых действий. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что не исключает возможности выхода президента США Дональда Трампа из переговорного процесса по миру в Украине. В таком случае, по его словам, Европейский Союз должен продолжить мирные инициативы. Однако пока о таком сценарии речи не идет, и ЕС должен и в дальнейшем оказывать давление на Москву и поддерживать Украину.

Напомним, что Украина готова к новому раунду переговоров с США и Россией. Однако дата и место проведения встречи пока не определены из-за расхождений в позициях Вашингтона и Москвы. Об этом Зеленский сообщил журналистам после визита во Францию.

Вам может быть интересно:

Прощание с Патриархом Филаретом - стала известна дата и место похорон

Прощание с Патриархом Филаретом - стала известна дата и место похорон

23:23Украина
Кремль готовится к возможным бунтам после мирного соглашения с Украиной – Reuters

Кремль готовится к возможным бунтам после мирного соглашения с Украиной – Reuters

23:11Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дровосека за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дровосека за 21 с

Гороскоп Таро на завтра 21 марта: Близнецам - ценить себя, Ракам - решения

Гороскоп Таро на завтра 21 марта: Близнецам - ценить себя, Ракам - решения

Последние новости

01:41

Вселенная выбрала их: трем знака зодиака будет невероятно везти с 23 марта

01:05

Трамп променял НАТО на Путина и "уколол" Зеленского - журналистка

20 марта, пятница
23:55

Что будет с выплатами и убежищем: дипломаты решают судьбу украинцев в Европе

23:23

Прощание с Патриархом Филаретом - стала известна дата и место похорон

23:11

Кремль готовится к возможным бунтам после мирного соглашения с Украиной – Reuters

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
22:30

Украинцы обязаны платить налог за свои квартиры: сколько придется отдать

22:12

Четыре знака зодиака разорвут замкнутый круг проблем в любви - кто они

21:27

Трамп назвал НАТО "бумажным тигром" без США, Кремль пытается ослабить Альянс изнутри

21:18

Равноденствие изменит жизнь четырех знаков зодиака - кто среди счастливчиков

Реклама
21:14

Ограничения коснутся почти всех: график отключения света на 21 марта в Сумах

20:55

Важно успеть до теплоты: чем посыпать чеснок для роста головокВидео

20:35

Даже ключи от квартиры: три знака зодиака, которым можно доверить все

20:06

Снег с дождем обрушится на Львовщину: синоптики предупредили о непогоде

19:44

РФ предлагала США "сделку" по Украине и Ирану - что ответил Трамп

19:42

Реальная неожиданность: какими будут цены на яйца на Пасху

19:42

Будет мороз и пойдут дожди: неожиданный прогноз погоды

19:10

Как удары по Ирану влияют на Россию и глобальную безопасность: Коваленко раскрыл подробностимнение

19:09

США не зря сняли санкции из РФ: Андрусив раскрыл задумку Трампа

18:31

Снижает физнагрузку: ВСУ начали испытания первых экзоскелетов на фронте

18:27

Их исказили и вытеснили в СССР: о каких колоритных украинских словах идет речь

Реклама
18:24

Выражение "сколько душе угодно" является ошибкой - как сказать на украинскомВидео

18:23

Короля подозревают в путешествиях во времени: что не так с его обувью

17:42

В ресторанах заметили скрытые сборы: клиенты начали проверять чекиВидео

17:37

Тепло не придет: какая погода ожидается в Тернопольской области на выходных

17:20

В Славянске объявили принудительную эвакуацию детей – детали

17:03

Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

16:37

Умер Чак Норрис: главные мемы и феномен актераФото

16:35

Исчезает с прилавков: в Украине дефицит популярного овоща, цены взлетели

16:34

ВСУ нанесли удар по важному объекту в РФ: подробности от Генштаба

16:24

Чак Норрис умер: семья актера сделала официальное заявление

16:20

Кому 21 марта нужно молиться об исцелении: какой церковный праздник

16:16

Можно ли есть мясо во время Великого поста - священник рассказал всю правдуВидео

16:11

"Переживает за дочь": Киркоров дал смелое обещание Ани Лорак

16:05

На Марсе заметили "пирамиду" размером с египетскую: загадка разделила ученых

15:54

"По живому": Королеву экстренно прооперировали

15:38

Осторожно с банкоматами: туристка раскрыла опасную ошибкуВидео

15:33

В Житомирскую область возвращается тепло: какая температура ожидается в выходные

15:26

Меган Маркл показала редкое фото дочери Лилибет

15:14

Кто имеет преимущество на перекрестке: тест по ПДД ставит водителей в тупикВидео

14:51

Космический и мраморный эффект за копейки: чем покрасить яйца на ПасхуВидео

Реклама
14:37

Мозговая трогательно поздравила старшую дочь и показала редкое фото с ней

14:33

Минус $16млн: ВСУ сбили вражеский вертолёт Ка-52 FPV-дроном - экипаж уничтоженФото

14:32

Накипь исчезнет за считанные минуты: что нужно налить в чайник вместо уксуса

14:27

Популярный артист признался в романе после скандального развода - детали

14:21

США просят о помощи на Ближнем Востоке: Зеленский озвучил позицию Украины

14:16

Закуска из свеклы, которую будут есть все: рецепт шикарного блюда на Пасху

13:36

"Россия не побеждает": Зеленский откровенно рассказал о ходе войны в Украине

13:17

"Всех загребли, и меня с ними": Могилевская оказалась в передряге

13:08

Притворился раненым: хитрый трюк кота ради угощения рассмешил хозяйкуВидео

12:59

Разочаруют урожаем и качеством клубней: какие сорта картофеля лучше не садить этой весной

