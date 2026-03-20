Трамп назвал НАТО 'бумажным тигром' без США, Кремль пытается ослабить Альянс изнутри

В The Washington Post считают, что судьба НАТО зависит от ситуации в Ормузском проливе.

Трамп назвал НАТО "бумажным тигром" без США

Трамп раскритиковал союзников из НАТО из-за их позиции по Ирану

Кремль готовит диверсии в Швеции

Почему эстонская Нарва может стать началом конца НАТО: прогноз Портникова

Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников из НАТО из-за их позиции по Ирану, заявив, что без американской мощи Альянс является "бумажным тигром". Тем временем, Кремль готовит диверсии в стране НАТО. Недавно стало известно, что спецслужбы России начали масштабную операцию по картографированию критической инфраструктуры Швеции. А в The Washington Post считают, что судьба НАТО зависит от ситуации в Ормузском проливе. Главред собрал главное, что стоит знать о возможном расколе в Североатлантическом альянсе.

В частности, сегодня, 20 марта, Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что без американской мощи НАТО является "бумажным тигром".

"Без США НАТО – это бумажный тигр! Они не хотели присоединиться к борьбе, чтобы остановить ядерный Иран", – пожаловался он.

По словам президента США, теперь, когда эта борьба якобы "выиграна военным путем", "и им почти ничего не угрожает, они жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но не хотят помочь открыть Ормузский пролив – простой военный маневр, – что является единственной причиной высоких цен на нефть".

По мнению Трампа, для стран НАТО разблокировка Ормузского пролива – "это просто" и связана с "малым риском".

"Трусы – мы это запомним!", – добавил он.

Кремль готовит диверсии в Швеции

Тем временем, спецслужбы страны-агрессора России начали масштабную операцию по картографированию критической инфраструктуры Швеции, которая входит в НАТО с 2024 года. Кремль готовит почву для реальных диверсий и саботажа. Об этом сообщил украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО со ссылкой на Службу безопасности Швеции.

Отмечается, что Россия может перейти к рискованным и непредсказуемым шагам. Российские агенты получали задание фиксировать и картографировать объекты, имеющие критическое значение для обороны страны.

"Сбор информации о критической инфраструктуре со стороны Кремля может свидетельствовать о подготовительном этапе к потенциальным диверсиям или саботажу. Речь идет не только о военных объектах, но и об энергетической, транспортной и цифровой инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что у Швеции есть основания рассматривать Россию как угрозу своей безопасности. Страна уже неоднократно сталкивалась с кибератаками, фиксировала нарушения своего воздушного пространства российской авиацией, а также случаи диверсий против подводной инфраструктуры в Балтийском море.

Также фиксируются и нетипичные инструменты влияния: ранее шведские правоохранители разоблачили представительниц Русской православной церкви, которых подозревают в сотрудничестве с военной разведкой РФ.

"Действия РФ в Швеции свидетельствуют о системном подходе - от сбора разведданных до подготовки и возможного осуществления диверсий. Это подтверждает расширение гибридной агрессии Кремля против европейских стран, которая набирает все большие масштабы", - подытожили в ЦПД.

Путин планирует напасть на одну из стран НАТО: Bild предупредил о новой угрозе

Кроме того, ранее сообщалось, что Россия может пытаться реализовать сценарий дестабилизации в другой стране-члене НАТО - Эстонии - в приграничном городе Нарва. По данным немецкого издания Bild, в социальных сетях уже разворачивается пропагандистская кампания с призывами создать так называемую "Народную республику Нарва".

Нарва находится на границе с Россией и насчитывает около 50 тысяч жителей, при этом большинство населения - русскоязычные. По информации журналистов, уже несколько недель в российских социальных сетях распространяются публикации, в которых продвигается идея отделения города и создания псевдореспублики.

Почему эстонская Нарва может стать началом конца НАТО: прогноз Портникова

Журналист и политический обозреватель Виталий Портников анализирует стратегические цели Москвы в отношении Эстонии, рассматривая их не как территориальные претензии, а как инструмент для окончательной дискредитации НАТО.

По его мнению, "почти все ресурсы Путина оттянуты на украинский фронт".

"Российский президент все еще мечтает об уничтожении соседнего государства и присоединении его территорий к РФ. И та тактика, которую выбрал Белый дом в переговорах с Москвой, только вдохновляет Путина. Как же здесь воевать еще и с Эстонией? Но настоящей войны с соседней балтийской страной у Путина может и не быть. В своей попытке дестабилизировать Эстонию и НАТО он может пойти гибридным путем - тем самым, который он пытался применить и в Украине после Революции Достоинства. Тогда РФ пошла на вторжение, оккупацию и аннексию Крыма, а на Востоке Украины с аннексией не спешила, создав там "народные республики"... В случае с Эстонией он может пойти тем же путем: отправить в соседнюю страну диверсантов, объявить о создании "Нарвской народной республики", - считает Портников.

По мнению журналиста, "весь расчет Кремля строится на том, что Запад снова включит режим "глубокой обеспокоенности" и сделает вид, что захват Нарвы - это внутренние разборки Эстонии".

"Если США и ЕС побоятся прямого столкновения с ядерным маньяком, это станет фактическим концом Североатлантического союза. Ведь Путину не нужны эстонские территории как таковые, его главная цель - уничтожить репутацию Запада. Здесь самое интересное - как отреагирует Запад. Если в США будут пытаться не замечать войны Путина против Эстонии, если в ЕС скажут, что нельзя допускать прямого конфликта с ядерной страной, то Путин получит возможность укрепиться на территории страны-члена НАТО. И можно будет говорить о медленной смерти всего Альянса. Итак, в случае с Эстонией Путину понадобится не Нарва, а именно политическая смерть Североатлантического союза, после чего Путин и Си Цзиньпин смогут уверенно чувствовать себя победителями в войне с коллективным Западом и лидерами, отбросившими США далеко от послевоенных сфер влияния", - резюмирует эксперт.

Разведка Эстонии не видит серьезной угрозы за вбросами о "Нарвской народной республике"

В свою очередь внешняя разведка Эстонии пока не видит причин для серьезного беспокойства из-за продвижения в сети идей о "Нарвской народной республике". Об этом сообщает ERR.

Глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин отметил, что их ведомство отслеживает сообщения вокруг идеи "Нарвской народной республики", но в настоящее время не видят причин для серьезного беспокойства.

"То, что мы сейчас наблюдаем – фактически "шум", подготовленный и выставленный онлайн определенными активистами. Похоже, что российские власти не причастны к этой деятельности. И я обратил внимание, что эстонские медиа подали это как нечто немного большее, чем оно есть", – отметил Росин.

Он акцентировал, что учетные записи, с которых распространялись сообщения, имеют очень малое количество подписчиков.

"Поэтому мы не воспринимаем это слишком серьезно. Это не значит, что на это не нужно обращать внимания, но конкретно сейчас эту деятельность мы не воспринимаем слишком серьезно", – сказал Каупо Росин.

Судьба НАТО зависит от ситуации в Ормузском проливе

В свою очередь колумнист The Washington Post считает, что судьба НАТО зависит от ситуации в Ормузском проливе.

Марк Тиссен отмечает, что Дональд Трамп не ставил перед европейскими союзниками сложных требований перед началом операции "Эпическая ярость". Он не просил их участвовать в воздушных боях над Ираном или выделять деньги и ресурсы для поддержки военных действий.

Единственное, что он попросил, - это предоставить США возможность пользоваться европейскими базами и пролетать над европейским воздушным пространством, пока американские военные рискуют жизнью, чтобы нейтрализовать иранский режим и защитить Европу, отмечает колумнист The Washington Post.

Похоже, даже этого некоторые союзники посчитали слишком много. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания не поддерживает "смену режима с неба" и отказал США в использовании собственных самолетов на базе RAF Fairford и военно-морской базе Диего-Гарсия в Индийском океане - согласившись только после того, как Трамп публично его раскритиковал.

Премьер Испании Педро Санчес запретил США пользоваться базами в Роте и Морон-де-ла-Фронтере и заставил Трампа отозвать расположенные там американские заправочные танкеры. Хотя Германия не запретила США использовать базу в Рамштайне, она четко дала понять, что не будет оказывать другой помощи.

Колумнист добавляет, что Трамп никогда не просил Берлин о помощи в военной кампании по разоружению и уничтожению иранского режима. Но теперь он просит о помощи в отдельной миссии: не допустить, чтобы Иран перекрыл Ормузский пролив, один из важнейших энергетических узлов мира.

Некоторые союзники по НАТО взяли на себя более активную роль. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил на этой неделе, что его страна имеет определенные специфические возможности, которые будет готова предоставить, если понадобится какая-либо помощь США. Финляндия, которая присоединилась к НАТО только в 2023 году и имеет ограниченные морские возможности, также предложила поддержку, а президент Александр Стубб призвал других союзников делать то же самое.

"Иронично, что Украина, которая не является членом НАТО, оказывается более надежным партнером, чем многие союзники США по договорам, направив более 200 военных советников для помощи странам Ближнего Востока в защите от ударов иранских дронов Shahed и предложив такую же помощь США", - утверждает Тиссен.

В то же время, по мнению колумниста, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытается спасти Атлантический союз от самого себя.

"Я поддерживал контакт со многими союзниками. Мы все согласны, конечно, что пролив нужно открыть снова. Они работают над этим коллективно, ища путь вперед", - заявил он.

19 марта по инициативе Рютте, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Япония и Канада обнародовали совместное заявление, осудив "фактическое блокирование Ормузского пролива иранскими силами" и выразив "готовность присоединиться к соответствующим мерам для обеспечения безопасного прохода проливом".

"Посмотрим, превратятся ли эти слова в конкретные действия", - добавил Тиссен.

По его мнению, Рютте понимает, что судьба альянса НАТО зависит от ситуации в Ормузском проливе. Он также осознает, что Дональд Трамп сделал больше для укрепления НАТО, чем любой предыдущий президент: когда он вступил в должность в 2017 году, только пять европейских союзников выполняли обязательства тратить 2% ВВП на оборону.

Сейчас это делают все, кроме Испании, и при этом они пообещали увеличить расходы до 5%. Но все эти расходы теряют смысл, если на союзников нельзя положиться в критический момент.

Трамп ожидает поддержки не только от НАТО. Тихоокеанские союзники Америки еще больше зависят от энергии Персидского залива, чем Европа. Япония получает около 90% своего импорта нефти с Ближнего Востока, а Южная Корея, - около 70%, большинство которой проходит через пролив. Союзникам нужно даже больше нефти из Персидского залива, чем Америке, и они должны сотрудничать с США, чтобы как можно скорее открыть пролив.

С поддержкой союзников или без нее, Соединенные Штаты в конце концов восстановят поставки нефти и газа в Персидском заливе. Для Трампа просьба о помощи - скорее не вопрос обеспечения успеха миссии, а проверка жизнеспособности союзов США.

