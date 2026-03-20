Кремль готовит диверсии в стране НАТО: в ЦПД предупредили о серьезной угрозе

В ЦПД заявляют, что у Швеции есть основания рассматривать Россию как угрозу своей безопасности.

Путин нацелился на ещё одну страну НАТО

Ключевые тезисы:

Кремль готовит почву для реальных диверсий в Швеции

Агенты РФ получали задание фиксировать объекты, имеющие критическое значение

Это подтверждает расширение гибридной агрессии Кремля против европейских стран

Спецслужбы страны-агрессора России начали масштабную операцию по картографированию критической инфраструктуры Швеции. Кремль готовит почву для реальных диверсий и саботажа. Об этом сообщил украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО со ссылкой на Службу безопасности Швеции.

Отмечается, что Россия может перейти к рискованным и непредсказуемым шагам. Российские агенты получали задание фиксировать и картографировать объекты, имеющие критическое значение для обороны страны.

"Сбор информации о критической инфраструктуре со стороны Кремля может свидетельствовать о подготовительном этапе к потенциальным диверсиям или саботажу. Речь идет не только о военных объектах, но и об энергетической, транспортной и цифровой инфраструктуре", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что у Швеции есть основания рассматривать Россию как угрозу своей безопасности. Страна уже неоднократно сталкивалась с кибератаками, фиксировала нарушения своего воздушного пространства российской авиацией, а также случаи диверсий против подводной инфраструктуры в Балтийском море.

Также фиксируются и нетипичные инструменты влияния: ранее шведские правоохранители разоблачили представительниц Русской православной церкви, которых подозревают в сотрудничестве с военной разведкой РФ.

"Действия РФ в Швеции свидетельствуют о системном подходе — от сбора разведданных до подготовки и возможного осуществления диверсий. Это подтверждает расширение гибридной агрессии Кремля против европейских стран, которая набирает все большие масштабы", — подытожили в ЦПД.

Расходы НАТО на оборону

Угроза вторжения в страны НАТО – что известно

Как сообщал Главред, ранее Швеция назвала Россию своей главной угрозой. Ведь все более рискованное поведение Москвы может спровоцировать опасную эскалацию.

В ежегодной оценке угроз, опубликованной разведкой Литвы, говорится о том, что Россия наращивает военные подразделения у границ стран НАТО и может использовать их как основу для возможного будущего конфликта с Альянсом.

Кроме того, Норвегия не исключает риск российского вторжения и уже готовится к сценарию, при котором Москва попытается захватить часть норвежской территории.

Об источнике: Центр противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) — рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, созданный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенным в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мер по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективное противодействие пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

