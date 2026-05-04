Новый наследник короны: британская принцесса объявила о беременности

Принцесса Евгения ожидает третьего ребенка.

Принцесса Евгения беременна / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princesseugenie

Британская принцесса сообщила о беременности

Когда родится новый наследник короны

В королевской семье Великобритании ожидается пополнение. Букингемский дворец официально объявил в Instagram о беременности принцессы Евгении, племянницы короля Чарльза III.

Сообщение дворца сопровождалось милой фотографией старших детей Евгении. Сыновей принцессы Августа и Эрнеста запечатлели со снимком УЗИ, на котором можно увидеть будущего малыша. Новый член королевской семьи появится на свет уже этим летом.

Дети принцессы Евгении / фото: instagram.com, princesseugenie

"Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбэнк с огромной радостью сообщают, что ожидают третьего ребенка, рождение которого ожидается этим летом. Август (5 лет) и Эрнест (2 года) также очень рады появлению еще одного брата или сестры в семье", — говорится в сообщении Букингемского дворца.

Как сообщили в соцсетях королевской семьи, король Великобритании уже узнал радостную новость.

Принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком / фото: instagram.com, princesseugenie

"Его Величество Король был проинформирован и рад этой новости", — поделилась пресс-служба короля.

Будущий ребенок принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбэнка займет 15-е место в линии наследования британского престола, отодвинув брата короля Чарльза, принца Эдварда.

О персоне: король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

