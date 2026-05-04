Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

США оставляют Европу без дальнобойных ракет: FT предупреждает о рисках для безопасности

Виталий Кирсанов
4 мая 2026, 09:28
Дальнобойные ракетные системы остаются одним из ключевых элементов обороны, в которых Европа долгие годы зависела от США.
США оставляют Европу без дальнобойных ракет
США оставляют Европу без дальнобойных ракет / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DepartmentofWar, facebook.com/WhiteHouse, Офис президента Украины

Кратко:

  • Зависимость от США и нехватка собственных ресурсов
  • Осторожная реакция Германии и тревога союзников
  • Европейские проекты пока не готовы

Решения Вашингтона на фоне разногласий между Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем по поводу конфликта в Иране могут ослабить оборонные возможности Европы. Как сообщает Financial Times, США отказались от планов развертывания контингента с дальнобойным вооружением, а также намерены вывести около 5000 военнослужащих из Германии.

По оценкам аналитиков, такие шаги создают заметный пробел в системе безопасности Европы, который может быть воспринят в Москве как сигнал ослабления роли США в регионе.

видео дня

"Это посылает Кремлю сигнал о том, что США отступают от своей центральной роли гаранта безопасности Европы. Мы это и так знали. Но теперь это материализовалось в плане возможностей", – сказал Карло Масала, профессор международной политики в университете Бундесвера в Мюнхене.

Зависимость от США и нехватка собственных ресурсов

Дальнобойные ракетные системы остаются одним из ключевых элементов обороны, в которых Европа долгие годы зависела от США. Сейчас европейские страны пытаются развивать собственные аналоги, однако этот процесс требует времени.

В европейских столицах опасаются, что американские системы могут быть выведены быстрее, чем появятся полноценные замены. Ситуацию осложняет и то, что Пентагон не предоставил НАТО чёткого графика вывода других критически важных возможностей, включая системы противовоздушной и противоракетной обороны, стратегическую транспортную авиацию и спутниковую разведку.

Военные источники подчёркивают, что неопределённость затрудняет планирование оборонных инвестиций. В случае хаотичного сокращения американского присутствия это может привести к долгосрочным уязвимостям, пока Европа будет создавать собственные системы.

Осторожная реакция Германии и тревога союзников

В Берлине стараются не драматизировать ситуацию. Немецкие чиновники заявляют, что риски пересмотра планов США были очевидны уже некоторое время. Тем не менее, как отмечает Financial Times, министр обороны Борис Писториус, комментируя вывод войск, не стал публично высказываться об отмене размещения дальнобойных ракетных систем.

Представители других европейских стран оценивают ситуацию более тревожно. По их мнению, речь идёт не столько о Германии, сколько о влиянии этих решений на общую систему сдерживания и обороны НАТО.

Европейские проекты пока не готовы

В Европе ведётся разработка собственных крылатых и баллистических ракет, однако большинство проектов находятся на ранних стадиях. По словам Масалы, модернизация уже существующих систем может оказаться более быстрым решением, чем создание новых с нуля.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время у европейских стран крайне ограниченное количество систем, способных поражать удалённые цели, включая такие регионы, как Калининград.

Вывод войск США из Германии — что известно

Как писал ранее Главред, Дональд Трамп приказал Пентагону вывести около 5 тысяч военнослужащих с территории Германии. Это решение стало неожиданностью для оборонных ведомств и союзников, ведь стратегический обзор не предусматривал изменений в численности американского контингента.

Риторика Трампа усилила разногласия между Вашингтоном и Берлином. Его критика канцлера Фридриха Мерца и телефонный разговор с Владимиром Путиным лишь обострили подозрения союзников, которые видят в присутствии США ключевой фактор сдерживания России.

Особое внимание привлекает база "Рамштайн" в Германии — штаб-квартира ВВС США в Европе и ключевой объект НАТО. Именно там расположена одна из важнейших американских инфраструктур в регионе, и сокращение военного присутствия может иметь стратегические последствия для альянса.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО новости США баллистические ракеты Дональд Трамп крылатые ракеты Германия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Украинские дроны могут прилететь на парад 9 мая": Зеленский жестко пригрозил РФ

"Украинские дроны могут прилететь на парад 9 мая": Зеленский жестко пригрозил РФ

11:40Политика
Много погибших и раненых: РФ ударила ракетой по Харьковщине

Много погибших и раненых: РФ ударила ракетой по Харьковщине

11:06Война
Путин сидит в бункере и боится удара от самого лояльного силовика: СМИ узнали детали

Путин сидит в бункере и боится удара от самого лояльного силовика: СМИ узнали детали

10:01Мир
Реклама

Популярное

Ещё
За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

Китайский гороскоп на сегодня, 4 мая: Собакам - соперничество, Тиграм - уступки

Китайский гороскоп на сегодня, 4 мая: Собакам - соперничество, Тиграм - уступки

Три знака зодиака вскоре смогут добиться заметных успехов в жизни - кто они

Три знака зодиака вскоре смогут добиться заметных успехов в жизни - кто они

Последние новости

11:40

"Украинские дроны могут прилететь на парад 9 мая": Зеленский жестко пригрозил РФ

11:31

Почему 5 мая нельзя оставлять грязную посуду: какой церковный праздник

11:06

Много погибших и раненых: РФ ударила ракетой по Харьковщине

11:04

Максим Галкин публично признал третьего ребенка: "Кто-то не знал"Видео

10:53

Строгие запреты в праздник 5 мая: что можно и нельзя делать

В июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕСВ июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕС
10:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 мая (обновляется)

10:30

Хуже цветут и дают слабый урожай: где не нужно сажать помидорыВидео

10:20

Франция против "короткого пути" вступления Украины в ЕС - детали

10:10

"Вы проиграете эту войну": Келлог направил неожиданное послание России

Реклама
10:01

Путин сидит в бункере и боится удара от самого лояльного силовика: СМИ узнали детали

09:58

"Пока идут боевые действия": Ротару приняла важное решение

09:28

США оставляют Европу без дальнобойных ракет: FT предупреждает о рисках для безопасности

08:56

С 4 мая начинается новая эпоха: 3 знака зодиака кардинально изменят свою жизнь

08:32

Лондон готовит важный шаг: Британия вложится в 90 млрд евро для Украины - FT

08:30

"Может произойти что-то важное": Politico узнало, что Европа ожидает нападения РФ

08:10

Война дронов выходит на новый уровень: Копытько назвал уязвимость РФмнение

08:08

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

07:12

За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

06:13

Не только зеркала: какой подарок на свадьбу может "сократить" продолжительность брака

05:55

"Под воздействием алкоголя и веществ": над Бритни Спирс состоится суд

Реклама
05:17

Большинство делает неправильно: один трюк сделает шашлык по-настоящему сочным

04:41

Искажали до неузнаваемости: какие фамилии были в СССР под строгим запретом

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

03:33

Деньги, успех или опасность: значение встречи с котом по народным приметам

02:19

Что происходит после смерти: ученые ошеломили неожиданным открытием

02:15

Переговоры о мире в Украине: почему США до сих пор не ответили на инициативу Киева

00:58

Как спасти ламинат после вздутия: простой трюк без разборки конструкцииВидео

03 мая, воскресенье
23:58

Погода преподнесёт сюрприз: жителей Киев предупредили о переменах

23:37

Настоящее лето ворвется в Днепр, но с сюрпризом — прогноз на неделю

22:57

Что означает номер вашего дома или квартиры: какое число счастливое

22:51

Эра LED ламп проходит: какая новая технология меняет правила игры в интерьере

22:42

В Финляндии сделали громкое заявление об инцидентах с украинскими дронами

22:14

Гороскоп на завтра, 4 мая: Львам — коварство, Козерогам — выгода

21:47

Иран предложил США план прекращения войны, Трамп ответил Тегерану

21:46

РФ ударила ракетами и сотнями дронов: где гремели взрывы что известно о прилетах

20:49

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

20:38

Динамо открыло счёт, но Шахтёр переломил ход матча: как прошло классическое дерби

20:35

Водителям грозит новый штраф: за одну ошибку могут наказывать сразу

20:15

Враг нанес удар по Запорожью: число пострадавших растет, среди них есть дети

19:51

Дружные всходы моркови за несколько дней: домашний метод, стимулирующий семенаВидео

Реклама
19:51

Швеция остановила нефтяной танкер из "теневого флота" РФ - детали

19:35

Чайник как новый за минуты: хитрый способ убирает накипь без усилийВидео

19:10

Последний парад наступает: Эйдман о провале Путинамнение

18:55

Тревожный сигнал: что действительно стоит за нетипичной атакой РФ на Киевщину

18:52

Три знака зодиака вскоре смогут добиться заметных успехов в жизни - кто они

18:37

Дом без лишних деталей: женщина хитро спрятала розетки и стала звездой в Сети

18:14

Не только жужжание по вечерам: чем на самом деле опасны жуки для вашего двора

17:55

Из Беларуси в Украину залетел воздушный шар-ретранслятор – пограничники

17:52

Любимчики Вселенной: кому улыбнется удача до конца мая

17:28

Взорваны резервуары и трубопроводы: детали удара по НПС в Перми

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять