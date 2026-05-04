США оставляют Европу без дальнобойных ракет: FT предупреждает о рисках для безопасности

США оставляют Европу без дальнобойных ракет

Решения Вашингтона на фоне разногласий между Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем по поводу конфликта в Иране могут ослабить оборонные возможности Европы. Как сообщает Financial Times, США отказались от планов развертывания контингента с дальнобойным вооружением, а также намерены вывести около 5000 военнослужащих из Германии.

По оценкам аналитиков, такие шаги создают заметный пробел в системе безопасности Европы, который может быть воспринят в Москве как сигнал ослабления роли США в регионе.

"Это посылает Кремлю сигнал о том, что США отступают от своей центральной роли гаранта безопасности Европы. Мы это и так знали. Но теперь это материализовалось в плане возможностей", – сказал Карло Масала, профессор международной политики в университете Бундесвера в Мюнхене.

Зависимость от США и нехватка собственных ресурсов

Дальнобойные ракетные системы остаются одним из ключевых элементов обороны, в которых Европа долгие годы зависела от США. Сейчас европейские страны пытаются развивать собственные аналоги, однако этот процесс требует времени.

В европейских столицах опасаются, что американские системы могут быть выведены быстрее, чем появятся полноценные замены. Ситуацию осложняет и то, что Пентагон не предоставил НАТО чёткого графика вывода других критически важных возможностей, включая системы противовоздушной и противоракетной обороны, стратегическую транспортную авиацию и спутниковую разведку.

Военные источники подчёркивают, что неопределённость затрудняет планирование оборонных инвестиций. В случае хаотичного сокращения американского присутствия это может привести к долгосрочным уязвимостям, пока Европа будет создавать собственные системы.

Осторожная реакция Германии и тревога союзников

В Берлине стараются не драматизировать ситуацию. Немецкие чиновники заявляют, что риски пересмотра планов США были очевидны уже некоторое время. Тем не менее, как отмечает Financial Times, министр обороны Борис Писториус, комментируя вывод войск, не стал публично высказываться об отмене размещения дальнобойных ракетных систем.

Представители других европейских стран оценивают ситуацию более тревожно. По их мнению, речь идёт не столько о Германии, сколько о влиянии этих решений на общую систему сдерживания и обороны НАТО.

Европейские проекты пока не готовы

В Европе ведётся разработка собственных крылатых и баллистических ракет, однако большинство проектов находятся на ранних стадиях. По словам Масалы, модернизация уже существующих систем может оказаться более быстрым решением, чем создание новых с нуля.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время у европейских стран крайне ограниченное количество систем, способных поражать удалённые цели, включая такие регионы, как Калининград.

Вывод войск США из Германии — что известно

Как писал ранее Главред, Дональд Трамп приказал Пентагону вывести около 5 тысяч военнослужащих с территории Германии. Это решение стало неожиданностью для оборонных ведомств и союзников, ведь стратегический обзор не предусматривал изменений в численности американского контингента.

Риторика Трампа усилила разногласия между Вашингтоном и Берлином. Его критика канцлера Фридриха Мерца и телефонный разговор с Владимиром Путиным лишь обострили подозрения союзников, которые видят в присутствии США ключевой фактор сдерживания России.

Особое внимание привлекает база "Рамштайн" в Германии — штаб-квартира ВВС США в Европе и ключевой объект НАТО. Именно там расположена одна из важнейших американских инфраструктур в регионе, и сокращение военного присутствия может иметь стратегические последствия для альянса.

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

